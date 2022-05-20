Tarıma tam destek

Tarım sektörü için geçtiğimiz aylarda 200 milyon TL’lik Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) İhracı gerçekleştiren PASHA Bank, 100 milyon TL daha VDMK ihraç ederek yılbaşından bu yana 300 milyon TL hacme ulaştı. 143 gün vadeli yeni ihraç, JCR’dan AA-Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ve yıllık yüzde 31,75 basit getiri oranı ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de 7 yıldır faaliyet gösteren ve 2022 yılının ilk çeyreğini 3 milyar 960 milyon TL aktif büyüklükle kapatan PASHA Bank, son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK’ları sermaye piyasası oyuncularıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, Yatırım bankacılığı, Kurumsal bankacılık ve Premium bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, VDMK’lar ile tarım ve otomotiv sektörlerinden sonra önümüzdeki günlerde kimya sektörünün de gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunan PASHA Bank, ilk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bu yana tarım ve otomotiv sektörlerine toplamda 685 milyon TL finansman desteği sundu.

PASHA Bank’ın Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 143 gün vadeli ve 100 milyon TL tutarında gerçekleştirdiği VDMK, yıllık yüzde 31,75 basit faiz getirisi sunarken, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup “AA-” kredi notuna sahiptir.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 7,600 köydeki çiftçilere 880 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.

PASHA Bank Hakkında

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Yatırım Bankası, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet vermektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Ayrıntılı bilgi için www.pashabank.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.