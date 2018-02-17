Tarımda Efeler lider

Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar, 2017 yılında 170 ülkeye gıda ve tarım ürünleri ihraç etmeyi başarırken, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 14 milyar 935 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 27’sine imza attı.



Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki tarım ürünleri ihraç eden ihracatçı birliklerinin 2017 yılı ihracat performansına bakıldığında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 935 milyon 618 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer aldı.



Ege Tütün İhracatçıları Birliği 928 milyon 556 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 784 milyon 194 bin dolarlık ihracata imza attı.



Ege Bölgesi’nden 2017 yılında 740 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihraç edilirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 292 milyon 710 bin dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.



2017 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 251 milyon 774 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; 94 milyon dolarlık odundışı orman ürünleri ihracatını kayda aldı.



Türkiye’nin gıda ihracatında Irak, Ege’nin gıda ihracatında ABD zirvede



Türkiye; 2017 yılında, 215 ülkeye gıda ürünleri ihraç etme başarısı gösterirken, Irak 3 milyar 21 milyon dolarlık gıda ihracatı ile zirvede yer aldı. Almanya, 916 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, 814 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri üçüncü ülke oldu.



Gıda ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise; 804 milyon dolarlık ihracatla Rusya, 569 milyon dolarlık dışsatımla Suriye, 505 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 474 milyon dolar ile Hollanda, 438 milyon dolar ile İngiltere, 354 milyon dolar ile İtalya ve 257 milyon dolar ile İsrail olarak sıralandı.



Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı gıda ihracatı 419 milyon dolar olurken, Almanya 374 milyon dolarlık tutarla gıda ürünleri ihracatında zirve ortağı oldu. Irak’a Egeli ihracatçılar 286 milyon dolarlık gıda gönderirken, İngiltere’ye 276, Hollanda’ya 270 milyon dolarlık ihracata imza attılar.