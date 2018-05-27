Tarımı öğrendiler

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kendileri için oluşturulan 700 dekar arazide çiftçiliği öğrenerek cezaları süresince dört mevsim tarımsal ürünler yetiştiriyor.

Geçen yıl hizmete açılan Akkapı Tarım Tesislerinin buğday, fıstık, soğan, karpuz, kavun ve narenciye ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapıldığı 700 dekar alanında hükümlüler tarafından ekonomiye katkı sağlanıyor.

Yaklaşık 100 hükümlü tarafından yetiştirilip hasat edilen ürünler, Türkiye'nin farklı yerlerindeki ceza infaz kurumlarına gönderiliyor.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde şu an buğday, kavun, karpuz, fıstık, soğan ve narenciye gibi ürünlerini üretiminin yapıldığını, yeni tesislerin hizmete girmesiyle burada paketleme ve soğuk hava depolarının da yer alacağını söyledi.

Tesiste inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve hükümlülerin kalacakları yerler yapıldığını ifade eden Yeldan, kısa sürede hizmete açılacak alanın bin kişilik kapasiteye çıkacağını anlattı.

Adana'nın tarımın başkenti olduğunu, kendilerinin de bu kapsamda ekonomiye katkı sağladıklarının altını çizen Yeldan, şöyle devam etti:

"Amacımız, hükümlülerimizi açık arazide çalıştırarak onların tarımla ilgili bilgilerini arttırmak, sertifikalı bir çiftçi olarak tahliye sonrasında tarımsal üretimle geçimlerini temin etmelerini sağlamak. Hükümlülerimiz, ziraat mühendisi eşliğinde toprakla temas ederek cezalarını çalışarak geçiriyor ve üretimde bulunuyorlar. Burada ürettiğimiz ürünler diğer ceza infaz kurumlarında tüketiliyor ve bir miktar da piyasa arz ediliyor. Bu şekilde hükümlülerimiz üretime katılarak infazlarını doğru şekilde yerine getirmiş oluyor."

Yeldan, Akkapı Tarım Tesisindeki ürünlerin tohumdan itibaren tüm üretim yöntemlerinin denetim altında olduğunu, ticari kaygının bulunmadığını ve kaliteye önem verildiğini dile getirdi.

- Tesisin 2 bin 500 dekara alana çıkacak

Tesisin 2 bin 500 dekara çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yeldan, bu kapsamda narenciyeyle ilgili çalışmalarının bulunduğunu, bu konuda örtü altı tarıma geçmeyi planladıklarını vurguladı.

Yeldan, muz seraları kurmayı planladıklarına dikkati çekerek "Adana'de ilk olacak. Yine bu tesise ek olarak badem üretim tesisi kurulması gündemde. Burada 700 dönüm arazimiz var, çok kısa zamanda bir 700 dönüm badem üretim tesisleri eklenecek, protokolü imzalama aşamasındayız. Yine hazineden bin dönüme yakın arazi tahsisi talep ettik. Gerçekleştiğinde toplam 2 bin 500 dönümlük bir alanda hem tarım hem de hayvancılık çalışmaları yapılacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki tarımın yapıldığı başka ceza infaz kurumlarının da bulunduğunu ifade eden Yeldan, Akkapı Tarım Tesisinin entegre bir yer olduğunu, iki ürün alınabildiğini ve tarımsal çalışmaların yaz kış hiç durmadan devam edildiğini belirtti.

- "Buğday hasadı devam ediyor"

Ziraat Mühendisi Mualla Altunsaral da tesiste sulu tarımın yapıldığını, amaçlarının toprağı boş bırakmadan dekara en yüksek kaliteli ürünü alabilmek olduğunu belirtti.

Tesislerinden kısa süre önce soğan hasat ederek Türkiye'nin farklı yerlerindeki ceza infaz kurumlarına gönderdiklerini vurgulayan Altunsaral, şu an 380 dönüm alanda ekili olan buğdayın hasadının devam ettiğini söyledi.

Altunsaral, buğdaydan dönüme 750 kilogram ürün alındığını, bunun kendileri için iyi bir başarı olduğunu dile getirdi.

Hükümlü Mehmet Tumur da bir yıldan bu yana tesiste olduğunu ve burada cezasını çekerek hem meslek öğrendiğini hem de ekonomiye katkı sunduğunu kaydetti.