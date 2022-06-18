Tarımsal ekonomiye 800 milyon TL katkı sağlayacak

2022 yılında tarımsal ekonomiye yaklaşık 800 milyon TL katkı sağlayacağı öngörülen şirket, 3 ayrı üniversite ile de bilimsel çalışmalara başladığını duyurdu. Kuraklığa dayanıklı yeni tohumların geliştirilmesi, arpa çeşitliliğinin, verimin ve kalitenin daha da artırılması bu çalışmaların odağında olacak. 2018 yılından bu yana Akıllı Tarım uygulamaları üzerinde çalışmalar yapan Anadolu Efes, ayrıca çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ilgili yetkinliklerinin geliştirilmesini de sağlıyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk ise “Türkiye’de maltlık arpanın en önemli alıcısı konumundayız. Pandemi sonrasında içinden geçtiğimiz zorlu dönemde çiftçilerimizi desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çiftçilerimize toplam 10 milyon TL’ye varan bir “Çiftçi Teşvik Paketi” sunduk” dedi.

Bilim insanları ve akademisyenler, iklim krizinin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkileriyle mücadelede agroekolojik çözümlere işaret ediyor. Kurulduğu günden bu yana tarım sektörüne verdiği destekle bilenen Anadolu Efes de bu kapsamda, Anadolu topraklarının kadim tarım pratiklerini, iklim değişikliği karşısında daha dirençli hale getirecek projeler üzerinde çalışıyor. Şirketin tarım alanında yaptığı çalışmaların detayları, arpa üretiminin yapıldığı illerden Adıyaman’da yapılan hasat etkinliğinde basınla paylaşıldı.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, etkinlikte yaptığı konuşmada şu bilgileri aktardı:

“Arpa bizim üretimimizin en hayati ham maddesi, aynı zamanda dünyada kültüre alınmış en eski tahıllardan biri ve belki de en önemlisi. Bu nedenle Anadolu Efes olarak biz arpanın geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle çok ilgiliyiz.

En önemli paydaşlarımızdan biri olan çiftçilerimizle kurulduğumuz günden bu yana omuz omuza çalışarak, ham maddelerimizin kalitesini güvence altına alıyoruz. Gelecek nesillere cömert topraklarımızı aktarabilmek için de sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilerimizin yetkinliklerini geliştiriyor, onlara gerekli araçları sunuyoruz.

1982’den bugüne Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nda Ar-Ge çalışmalarıyla kendi tohumlarını geliştirdiklerine dikkat çeken Çaka, tescilli 17 arpa tohumlarının bulunduğunu söyledi. Can Çaka sözlerine şöyle devam etti; “Son yıllarda kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve tohumların uluslararası standartlarda kimliklendirilmesine daha da ağırlık veriyoruz. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi ile iş birliğinde yeni bilimsel çalışmalara başladık. Bu sezon Türkiye’nin tarımsal ekonomisine katkımızın yaklaşık 800 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

“Çiftçiler üzerindeki ekonomik yükü hafiflettik.”

2021-2022 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 330.000 dekarlık, yani yaklaşık 45 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik ettiklerini ifade etti.

Türkiye’de maltlık arpa üreten ilk bira şirketi olduklarını söyleyen Altürk, “Pandemi sonrasında içinden geçtiğimiz zorlu dönemde çiftçilerimizi desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için toplam 10 milyon TL’ye varan bir ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunduk” dedi. Sertifikalı tohum dağıtımını da bu sezon %50 artıran Anadolu Efes, böylelikle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübre gibi tarımsal girdiler için finansal destek sağladı.

Doğal kaynakların sorumlu kullanılması gerekliliğine dikkat çeken Altürk, çiftçileri akıllı tarım uygulamaları kapsamında teknoloji ile tanıştırmanın yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamaları konusundaki yetkinliklerini artırmak için eğitim programları sunduklarını vurguladı. Şirket bu konuda akademisyenlerle ve tedarikçilerle birlikte çalışıyor. Altürk, kendi ziraat mühendislerinin de sürekli sahada çalışmaları takip ettiğini ve çiftçiler ile omuz omuza onlara danışmanlık verdiğini belirtti. Tarım Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yıllık ortalama 6 ila 7 milyon ton arasında arpa yetiştiriliyor. Ancak bunun sadece yüzde 1,5-2’sinin maltlık arpa olarak bira üretiminde kullanılmaya uygun olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, Türkiye’de yetişen maltlık arpa miktarının ihracat yapılabilecek seviye gelmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

Anadolu Efes Hakkında:

Faaliyetine 1969 yılında başlayan Anadolu Efes, Barth Report’a göre üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük 9’uncu bira şirketi konumunda bulunuyor. Anadolu Efes bira operasyonlarını yürüttüğü Rusya, Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da 21 bira fabrikası, 5 malt üretim tesisi, 1 şerbetçiotu işleme tesisi ve Coca-Cola operasyonlarını yürüttüğü 11 ülkede 29 şişeleme tesisi ile bulunduğu pazarlarda bölgesel bir güç konumunda. Anadolu Efes’in amiral markası ise Akdeniz ülkeleri içerisinde en çok tercih edilen ilk 5 markadan biri olarak konumlanıyor. Anadolu Efes aynı zamanda Türkiye ile yurtdışı pazarlarda Coca-Cola operasyonlarını yürüten Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin de ana hissedarı. Kurulduğu günden bu yana sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren şirket, 70’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile de aynı zamanda Türkiye’den dünyaya açılan kurumlardan biri. Şirket Borsa Istanbul’da AEFES.IS koduyla işlem görüyor.

53 yıllık yolculuğu boyunca sosyal hayatın içinde bir kurum olan Anadolu Efes, faaliyette bulunduğu sektörün gelişimine katkı sunarken içinde bulunduğu topluma değer katmayı da öncelikleri arasında görüyor. Türkiye başta olmak üzere operasyonlarının bulunduğu tüm ülkelerde sosyal fayda çalışmaları yürüterek +1 değer yaratıyor. Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak benimseyen şirket bu kapsamda birçok alanda sürdürülebilir modeller yaratarak gerek çevresel gerekse sosyal ve kültürel gelişime katkı sunacak çalışmalar yürütüyor. Anadolu Efes, Türkiye'de 1976 yılından bu yana sporun, 1982'den bu yana tarımın, 1987'den bu yana sinemanın, 1992'den bu yana tiyatronun, 2007'den bu yana turizmin, 2018’den bu yana da girişimcilik ekosisteminin en önemli destekçilerinden biri.