Tasarıma burs desteği

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen yarışmaya profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 599 başvuru yapılırken, ipi göğüsleyen 14 finaliste 74 bin TL’lik para ödülü verildi.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan “9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” jüri değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından “öğrenci” ve “profesyonel” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya toplam başvuru 599 olurken, aday projeler Türkiye’nin önde gelen mimar ve iç mimarlarının yanı sıra değerli akademisyenlerden, sektör temsilcilerinden ve İMİB yetkililerinden oluşan bir Seçici Kurul tarafından üç aşamalı olarak değerlendirildi. Türk doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmamanın öğrenci kategorisinde 7, profesyonel kategorinde ise 4 proje ödüle değer bulundu.