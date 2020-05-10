Tasarrufa dikkat!..

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını nedeniyle 7’den 70’e artık herkes hijyene çok daha fazla önem veriyor. Hijyen kuralları gereği eller daha sık yıkanırken çamaşır ve bulaşıklar da aynı şekilde daha fazla yıkanabiliyor.Ancak özellikle bu dönemde su ve enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Bazı noktalara dikkat ederek çamaşır ve bulaşıklarınızın temizliğini sağlarken hem harcadığınız sudan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle hijyene her zaman olduğundan daha fazla önem verildiği bir zamandan geçiyoruz. Eller her zamankinden daha çok yıkanırken aynı zamanda çamaşır ve bulaşık makinelerinin de kullanımı artıyor. Beyaz eşyalarınızı satın alırken su ve enerji tüketimi düşük olan ürünleri tercih etmenizin yanı sıra uygulayacağınız birkaç pratik yöntemle de çamaşır ve bulaşıklarınızın temizliğini sağlarken su ve enerjiden de tasarruf edebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Çamaşırlarınızı yıkarken dikkat etmeniz gerekenler

Çamaşır makinesi satın alırken modern ve ileri teknoloji ile geliştirilmiş ürünleri tercih ederek tasarrufa başlayabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki adımlara dikkat ederek de su ve enerji tasarrufunuzu daha da artırabilirsiniz.

Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, böylelikle su tüketiminden tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca dayanıklılığını göz önünde bulundurarak kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin. Samsung’un seçili çamaşır makinelerinde yer alan DIT (Digital Inverter) Motor[1] sayesinde hem oldukça dayanıklı çamaşır makinelerine sahip olursunuz hem de büyük oranda tasarruf sağlayabilirsiniz. Sürtünmeye bağlı olarak çalışan motorlar içinde bulunan fırça, bobin ve kömür gibi bileşenler Inverter motorlarda[2] bulunmadığından bu motoru kullanan makineler sessiz, dayanıklı ve verimli çalışır.

Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmamaya özen gösterin. Samsung’un Eco Bubble köpükle yıkama teknolojisine sahip seçili çamaşır makineleri çamaşırlarınıza[3] 40 kat daha hızlı ve etkin nüfuz ederek temizlik sağlar. Deterjan kalıntısı bırakmadan, kan, cilt yağı gibi inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.

Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uymanız da faydalı olacaktır. Hafif kirli çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz. Samsung’un Eco Bubble[4] teknolojisi düşük sıcaklarda dahi etkili çözümler sunuyor. Suyu ısıtmak için harcanılan enerjiden tasarruf ediyor ve bu sayede daha az enerji tüketiyor.

Hafif kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih etmeniz de tasarrufu artıracaktır. Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve çok yüksek sıcaklık kullanmamaya dikkat edin. Samsung’un seçili çamaşır makinelerinde bulunan Hijyenik Buharı modu sayesinde çamaşırlarınızdaki bakterilerin %99,9’undan fazlası etkisiz hale getirilebilir.

Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçmeniz gerekiyor. Ayrıca Samsung’un kurutmalı çamaşır makinelerinde bulunan Air Wash hava[5] ile yıkama teknolojisi sayesinde çamaşırlarınızı kötü kokulardan da arındırarak temizleyebilirsiniz.

Bulaşıklarınızı yıkarken dikkat etmeniz gerekenler

Öncelikle tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi bulaşık makinesinde de ileri teknoloji kullanan ürünleri tercih ederek tasarruf için büyük bir adım atabilirsiniz. Araştırmalara göre bulaşık makineleri elle yıkamayla kıyaslandığında su ve enerjiyi daha verimli kullanmanızı sağlayabiliyor.[6] Ayrıca aşağıdaki noktalara da dikkat etmeniz su ve enerji tasarrufuna ciddi katkıda bulunacaktır.

Makineye yerleştirmeden önce tüm bulaşıklarınızı sudan geçirmenize gerek yok. Sadece çok kirli olanları sudan geçirmeniz yeterli olacaktır. Bulaşık makinenizi, kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırırsanız suyu da boş yere kullanmamış olursunuz. Samsung’un bulaşık makinelerinde su sıcaklığını 70˚C'ye çıkararak, daha fazla bakteri ve virüse etki edebilir ve daha hijyenik temizlik sağlayabilirsiniz.

Az miktarda bulaşık yıkarken ekonomik programları tercih ediniz. Bulaşık makinesinden en iyi performansı elde etmek için bulaşıklarınızı doldurma yönergelerine göre diziniz. Ayrıca Samsung WaterWall bulaşık makinelerindeki WaterWall™ teknolojisiyle[7] bulaşıklarınızı su israf etmeden temizleyebilir, Zone Booster™ teknolojisiyle[8] de inatçı kalan yiyecekleri etkin bir şekilde çıkararak bulaşıklarınızın her noktasının temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Tek kullanımlık plastik kaplar veya plastik çatal bıçak veya tabak takımı gibi sıcak suda yıkanmaya karşı dayanıklı olmayan plastikleri bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Yalnızca bulaşık makinelerinde kullanılmak için özel olarak tasarlanmış tuz kullanın. Bulaşık makinesinde kullanım için özel olarak tasarlanmamış diğer tüm tuz türleri ve özellikle sofra tuzu, su yumuşatıcısına zarar verir.

Çatal bıçak takımları sapları aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinde daha iyi temizlenir ve kurutulur. Ancak, yaralanma riskini azaltmak için bıçakları ve çatalları vb. saplar yukarı bakacak şekilde de yerleştirebilirsiniz.

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com adresinden “Samsung Newsroom” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.