Tatile özel indirim

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech G, başta öğrenciler olmak üzere, tüm oyun tutkunlarının yarıyıl tatilinde bilgisayar başında yepyeni ekipmanlarla keyifli zamanlar geçirebilmesi için seçili ürünlerde sevindiren indirimler sunuyor. Logitech G’nin yarıyıl tatiline özel başlattığı kampanya kapsamında, Logitech G213 Prodigy ve mekanik G513 Clicky oyuncu klavyeleri, G300s Optik, G203 LIGHTSYNC, kablosuz G305 LIGHTSPEED ve G402 Hyperion Fury oyuncu mouse’ları ile G332, G335 ve G432 kablolu oyuncu kulaklıkları bütçe dostu indirim fırsatıyla oyun severleri bekliyor. Kullanıcılar Logitech G’nin oyun deneyimini mükemmelleştiren indirimli ekipmanlarına, seçili teknoloji mağazalarından ve online satış kanallarından ulaşabilecek.

Her seviyeden oyuncu için tasarlanan: G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi

Logitech G213 Prodigy klavye, şık tasarımı ve sıvılara karşı dirençli yapısıyla dikkat çekiyor. Konforlu ve dayanıklı olmasının yanı sıra avuç içi desteği ve ayarlanabilir ayaklarıyla klavyenin uygun pozisyona getirilmesini sağlayarak uzun süren oyun oturumlarında performansın artmasına yardımcı oluyor. 16.8 milyon renge kadar kişiselleştirilebilir 5 farklı RGB aydınlatma alanına sahip olan G213 Prodigy klavye renkleri, istenilen şekilde değiştirilebiliyor.

Hız, performans ve konforun buluşma noktası: G513 Clicky Oyuncu Klavyesi

Logitech G513 Clicky yumuşak dokulu bilek desteği sayesinde oyun deneyimine ayrı bir konfor katıyor. Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513 Clicky, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech’in ödüllü klavye tasarımını bir üst seviyeye çıkarıyor. Romer-G Clicky, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olmanın yanı sıra düzgün, akışkan bir tuş vuruşu sağlıyor. Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer-G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor.

Uygun fiyatla yüksek oyun performansı: Logitech G203 LIGHTSYNC Oyuncu Mouse

Logitech G203 LIGHTSYNC, hem erişilebilir hem de kaliteli mouse arayan oyun severler için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203 LIGHTSYNC, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.

Küçük ve şık tasarımıyla oyun deneyimini zenginleştiren: Logitech G300S Optik Oyuncu Mouse

Logitech G300S, tüm fonksiyon tuşlarının üst kısımda yer aldığı küçük ve şık bir tasarıma sahip. Mouse üzerinde bulunan tuşlara isteğe bağlı olarak görev atanabiliyor. Oyun esnasında kavrama kolaylığı sunması ve ergonomik yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Logitech G300S 250 - 2500 DPI çözünürlük sunuyor, mouse pad üzerinde 20G maksimum hızlanma desteği sağlıyor.

Oyun deneyimine yeni bir soluk getiren: G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech G, LIGHTSPEED teknolojisine ve HERO sensöre sahip G305 LIGHTSPEED, oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyor. Kablolu farelerden daha hızlı bir oyun deneyimi sunmak için Logitech G’nin özel LIGHTSPEED teknolojisini kullanan Logitech G305, devrim niteliğindeki HERO sensörü sayesinde yeni nesil performans ve önceki nesil farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor. Logitech G305’in sektör öncüsü HERO sensörü, kullanıcılarına en yüksek oyun performansını vaat ediyor.

Oyunda başarının anahtarı: G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse

Logitech G402 Hyperion Fury oyuncu mouse, özel Delta Zero teknolojisiyle Hyperion Fury'de kesin nokta atışı sağlıyor. Logitech Gaming Software kullanarak beşinci DPI ayarı eklenip, oyun deneyimi kişiselleştirilebiliyor. DPI değiştirme özelliğiyle Hyperion Fury 4000 DPI'dan 240 DPI'a hızlı şekilde geçerek oyunda başarılı olmak için esneklik sunuyor.

Kolay kullanımı ve hafifliğiyle öne çıkan: G335 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Hafifliği ve farklı renk seçenekleriyle öne çıkan Logitech G335 Kablolu oyuncu kulaklığı 3.5 mm ses jakı aracılığıyla neredeyse tüm oyun platformlarında kullanım için kolay "tak ve çalıştır" özelliği sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Eksiksiz oyun sınıfı ses kalitesi, yerleşik kontroller, doğrudan kulaklığın üzerinde bulunan ses kontrol kadranı ve yukarı kaldırıldığında sesi otomatik kapatan mikrofonu, oyuncuların dikkatlerini dağıtmadan kendilerini oyuna vermelerine olanak sağlıyor.

Konfor ve deneyimin buluşma noktası: G432 Kablolu Oyuncu Kulaklığı

Logitech G432 oyuncular için özel olarak tasarlanan ergonomik yapısıyla, büyük bir konfor sunuyor. G432 ergonomik tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca devam eden oyunlarda oyunculara sıkma ve ağrı gibi sıkıntılar yaşatmıyor. Bu sayede oyuncular keyifli ve etkili bir oyun süreci yaşıyor. Sahip olduğu özel ses sürücüleri, oyuncuların başarılı hamlelere imza atmasına imkân tanıyor.

Oyuna yeni başlamak isteyenlerin vazgeçilmezi: G332 Oyuncu Kulaklığı

Logitech G332 oyuncu Kulaklığı, Logitech G’nin ürün grubundaki tüm kulaklıklarla aynı konfor ve kaliteyi sunarken, ilk kez oyun kulaklığı satın almak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olarak göze çarpıyor. 50 mm ses sürücülerle oyuncuların sesleri kusursuz şekilde algılamasını sağlıyor, konfor odaklı tasarımıyla benzersiz bir kullanıcı deneyimi vadediyor.