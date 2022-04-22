Tatilin adresi

Tatillerin, özel günlerin ve eğlencenin vazgeçilmez adresi Boyalık Beach Otel, Ramazan Bayramı’na özel programla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık Beach Hotel, bayrama özel programı ile fark yaratmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerine unutulmaz bir bayram mutluluğu yaşatmayı hedefleyen Boyalık Beach Hotel, müzik dinletilerine arife gününden itibaren başlayacak. Her güne farklı bir program hazırlayan Boyalık Beach Hotel, hem eğlenceyi hem de dinlenceyi beraber misafirlerine sunmayı hedefliyor. Boyalık Beach Hotel, arife günü Elegance Grup, Bayramın birinci günü Sunshine Band, ikinci günü Zeytin Sanat Orkestrası ve üçüncü gün ise Opus Müzik ile müzik ve eğlence ziyafeti sunacak.

120 metre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı, açık ve kapalı havuzlarının yanı sıra SPA imkanı ve termal tesisleri ile de ön plana çıkan Boyalık Beach Hotel, Ramazan Bayramı’nda üç gün boyunca dolu dolu bir programla misafirlerini ağırlayacak.

Pandemi sürecine misafirlerinden tam not alan hijyen ve sosyal mesafe kurallarını esnetmeden uygulamaya devam eden Boyalık Beach Hotel, küçük misafirlerine de üç gün boyunca eğitici ve öğretici oyunların yanı sıra mini kulüp ve mini diskoyla güzel bir tatil geçirme imkanı sağlayacak.

Çeşme’de mavi bayraklı 9 plajdan birine sahip olan Boyalık Beach Oteli’nin Genel Müdürü Orhan Belge, 2022 sezonunun açılışı sayılan Ramazan Bayramı’nın son derece önemli olduğunu söyleyerek yüksek doluluk oranları ile geçecek sezona tamamen hazır olduklarını vurguladı. Eğitimli ve uzman kadrosuyla, yüzde yüz misafir memnuniyetini gözeten hizmet anlayışımızla hem Ramazan Bayramı’na hem de 2022 sezonuna hazır olduklarını ifade eden Bilge, “Pandemi döneminde ertelenen özel gün ve organizasyonların yanında tatil planları da bu süreçte artıyor. Misafirlerimizin bir ömür unutamayacağı bir bayram tatili sunmayı hedefliyoruz, bunu da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.