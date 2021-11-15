Tatları birleştirdi

Süt ve süt ürünleri sektöründe yeniliklerin öncü markası olan Eker, tüketicileri farklı lezzet seçenekleriyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk defa geleneksel sütlü tatlıları bir süt fabrikasında üreterek yeni bir pazar yaratmayı başaran Eker, çok sevilen bu ürün grubuna yepyeni bir bakış açısı getiren Gurme Serisi ile lezzet severlerin karşısına çıkıyor. Enfes çikolata çeşitleriyle Antep fıstığı, portakal, badem ve fındık parçalarının birleşiminden doğan yepyeni bir sütlü tatlı grubu olan Gurme Serisi, damaklarda benzersiz tatlar bırakıyor.

Çikolatanın mutlulukla bir ilgisi var. Beyinde serotonin salgılanmasına yardımcı olarak insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi uyandıran çikolata, aynı zamanda karşı konulmaz tadı ile de bir tutkuya dönüşüyor. Pek çoğumuz için vazgeçilmez olan çikolatanın tadını daha özel ve daha şaşırtıcı bir halde deneyimlemeye ne dersiniz? Eker Süt Ürünleri, çikolata severlerin favori lezzetleri arasına girmeye aday yepyeni bir ürün serisi sunuyor: Sütlü Tatlı Gurme Serisi.

Çikolata dünyasında keyifli bir alternatif

Sütlü Çikolata, Bitter Çikolata ve Karamelize Beyaz Çikolata çeşitleri ile her damak tadına hitap eden seride yer alan ürünler sütlü tatlı kategorisine inovatif bir zenginlik ve renklilik getiriyor. Eker’in Sütlü Tatlı Gurme Serisi, çikolata dünyasında keyifli bir alternatif oluşturuyor. Klasik çikolatalardan farklı olarak soğuk raflarda sunularak daha taze tüketilebilen Gurme Serisi’nde; sütlü, bitter, karamelize beyaz çikolata seçenekleri Antep fıstığı, portakal, badem ve fındık parçaları ile harmanlanarak çikolata tutkunlarının gönlünü fethediyor.

125 g’lık paketlerde sunulan Eker’in Sütlü Tatlı Gurme Serisi’nde; “Antep Fıstıklı & Sütlü Çikolatalı”, “Portakallı Bademli & Bitter Çikolatalı” ve “Fındıklı & Karamelize Beyaz Çikolatalı” çeşitleri yer alıyor. Eker Süt Ürünleri, yenilikçi Gurme Serisi ile sektördeki lezzetli atıştırmalık seçenekleri arasına özgün bir katkı sağlıyor.