TAV'a bir ödül daha

TAV Technologies, IDC CIO Zirvesi’nde Dijital Havalimanı Platformu (Digital Airport Platform-DAP) projesi ile ödüllendirildi. DAP, havalimanı ve havalimanı etrafında sunulan bütün hizmetlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlıyor.

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Technologies, International Data Corporation (IDC) Türkiye ofisinin 11.’sini düzenlediği IDC CIO Zirvesi’nde ödüllendirildi. TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği DAP platformu, en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde ödül aldı.

Bu sene online olarak gerçekleştirilen IDC CIO Zirvesi 2020, hızla gelişen dijital dönüşüm ortamını anlamlandırmak ve yarının dijital stratejilerini şekillendirmek için küresel analistleri ve bölgenin en etkili liderlerini bir araya getirdi.

TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk “Pandemi süreci tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdı. Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken özellikle temassız teknolojiler bu dönemde güvenlik kaygılarını da en aza indirmeye yardımcı oluyor. Havalimanı işletmecileri için de paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirerek kaynakların verimli kullanımını sağlıyor. TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün üç kıtada on iki ülkede 30’dan fazla havalimanında kullanılıyor. IDC’den aldığımız bu ödül, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir platforma verilmiş olması nedeniyle bizim için ayrıca değer taşıyor” dedi.

TAV Technologies hakkında

TAV Technologies, TAV Havalimanları Holding’in iştiraki olarak, havalimanı bilişim çözümlerinde uzman kadroları ve dünyanın önde gelen markaları arasına giren teknoloji ürünleri ile üç kıtada, 12 ülkede, 30’dan fazla havalimanına uluslararası organizasyonu ile hizmet sağlamaktadır. TAV Technologies, 15 yılı aşkın sürede havalimanı operasyonları ile kazandığı işletme ve proje tecrübelerini; sağlık, üretim ve inşaat sektörlerinin prestijli projelerinde tasarımdan danışmanlığa kadar uzanan geniş bir servis yelpazesinde sunmaktadır.