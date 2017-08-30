Tavuk etine zam

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, Temmuz 2016-Temmuz 2017 döneminde tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 20,5 artarak, 8,3 liradan 10 liraya çıktı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, geçen yıl tavuk etinin kilogram fiyatlarında Kurban Bayramı dolayısıyla eylül ve ekim aylarında düşüş meydana geldi. Geçen yıl ağustosta 8,08 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı eylülde yüzde 7,7 düşerek 7,45 liraya geriledi. Ekimde ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 düşen beyaz et fiyatları 7,3 lira oldu.
Ortalama fiyatlara göre geçen yıl temmuzda 8,3 lira olan tavuk etininin kilogramı bu yılın aynı ayında yüzde 20,5 artışla 10 liraya yükseldi.
Aynı dönemde koyun eti kilogram fiyatı yüzde 28,14'lük yükselişle 43,65 liraya çıkarken, dana eti kilogram fiyatı da yüzde 15,07 artarak 43,77 lira oldu.
- "Bayramdan sonra tavuk eti satışlarında gerileme olur"
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, bu yılın 6 aylık döneminde tavuk eti sektörünün büyüdüğünün altını çizerek, söz konusu dönemde beyaz et ihracatının yaklaşık yüzde 20 artış gösterdiğini aktardı.
Koca, bayramdan sonra okul sezonunun da açılacağına dikkati çekerek, "Kesilecek kurbanlardan dolayı vatandaşın dolabına et gireceği için Kurban Bayramı'ndan sonra geçici bir süre tavuk eti satışlarında biraz gerileme olur. Üretici fimaların bunu bildikleri için kendi tedbirlerini aldıklarını düşünüyorum." dedi.
Tavuk eti fiyatlarının arz ve talebe bağlı olarak değişebileceğini belirten Koca, Türkiye'de tavuk eti sektöründe üretim ve tüketimin sürekli artacağını kaydetti.
- Et ve Süt Kurumunun bazı ürünlerdeki perakende satış fiyatları ise şöyle:
Ürün adı
Satış Fiyatı (lira)
Dana kıyma
28,75
Dana kuşbaşı
31,00
Dana biftek-rosto
36,00
Dana pirzola
50,00
Gövde tavuk
6,70
Tavuk baget
8,57
Tavuk pirzola (derili)
9,75
Tavuk kanatsız tüm göğüs
7,55
Tavuk kanat uçsuz
12, 30
Tavuk kalçalı but
6,75
Tavuk but ızgara kemiksiz, derisiz
12,00
Gövde koyun
21,50
Koyun but
23,25
Koyun gerdan
19,50
Koyun pirzola
28,50
Kuzu kol
31,40
Kuzu gerdan
29,00
Kuzu pirzola
50,00
Kuzu kol kuşbaşı kemiksiz
40,82
Kuzu beyti-kıyma
43,13
Kuyruk yağı
15,00
Tavuk etine zam
- Tavuk etinin kilogram fiyatı 1 yılda yüzde 20,5 artarak, 8,3 liradan 10 liraya yükseldi - BESD-BİR Başkanı Koca: - "Vatandaşın dolabına et gireceği için Kurban Bayramı'ndan sonra geçici bir süre tavuk eti satışlarında biraz gerileme olur"
30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:11
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, Temmuz 2016-Temmuz 2017 döneminde tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 20,5 artarak, 8,3 liradan 10 liraya çıktı.