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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 300 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 300 milyon dolar oldu.

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 300 milyon dolar
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 300 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ihaleye 300 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 16,50 olarak ilan edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
TCMBTL Depo Karşılığı Döviz Depo Ihalesi
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