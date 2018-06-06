TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 26 milyar lira verdi İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 25 milyar 999 milyon 999 bin 962 lira verdi. İhaleye 33 milyar 756 milyon liralık teklif geldi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 25 milyar 999 milyon 999 bin 962 lira verdi. İhaleye 33 milyar 756 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

