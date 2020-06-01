Tebrikler size

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, geçtiğimiz yılı 22,1 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün salgın nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak hedeflere ulaşmak için yeni formatlar geliştirdiklerini söyledi.

2019’u 22,1 milyar dolar ihracatla kapatan Türk yapı malzemeleri sektörü, Covid-19’un olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmak adına geliştirdiği projelere ara vermiyor. Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve dünya ihracat sıralamasında 11’inci sırada yer alan sektörün hedefinin tekrar ilk 10’a girmek olduğunu söyledi.

İLK ÇEYREK EN FAZLA İHRACAT ABD, İSRAİL VE ALMANYA’YA

Türk yapı malzemeleri sektörünün ilk çeyrek rakamlarını paylaşan Serdar Urfalılar şu bilgileri verdi: Sektörün Ocak-Nisan ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 16,31’lik artış görülürken değerde ise yüzde 4,82’lik düşüş kaydedildi. Bu düşüşe rağmen yüzde 30’lara varan alt sektör ihracat artışları var. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu. İhracat yapılan pazarları salgın öncesi ve sonrasına göre değerlendirdiğimizde, ABD 2020’nin ilk çeyreğini geçtiğimiz senenin ilk çeyreğine göre yüzde 20’lik artış ile tamamladı. İsrail özelinde bu oran yüzde 7 olarak hesaplandı. Önemli ihracat pazarlarımızdan Almanya ile olan ticaretimiz ilk çeyrekte 413 milyon dolarla bir yıl öncesine göre neredeyse aynı seviyeyi korudu. Buradaki en önemli etken salgının ülkeye girmesi ve devletlerin süreçte nasıl bir yol izlediği ile alakalı.”

Bu yılın ilk çeyreğinde 214 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Urfalılar, en fazla düşüşün İspanya, İtalya, Kenya, İran ve Özbekistan’da yaşandığını söyledi.

‘YENİ NORMALE’ YENİ FORMAT

Pandemi nedeniyle Türk yapı malzemeleri sektörünün 2020’yi yüzde 30’luk daralma ile kapatacağını belirten Serdar Urfalılar, ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan salgın sonrası süreçle ilgili şu düşüncelerini paylaştı: Normalleşme süreci eskiden yaptığımıza bir dönüş değil, eski etkiyi yaratmak için farklı gidiş yolları yaratmak ile gerçekleşecek. Birlik olarak hedef pazarlarımıza yönelik faaliyetlerimize yeni formatlarında hızla devam ediyoruz. Sanal fuar kavramı sıkça önümüze gelen bir konu. Birlik olarak bu fuarlarda yer almak isteyen firmalarımızın milli katılımlarına yönelik yenilikler sunarak var olmaya devam edeceğiz. Ticaret ve alım heyetleri organizasyonlarımız devam ediyor. Sanal heyetlerin en güzel yanı zamandan tasarruf.

İLK SANAL UR-GE YOLDA

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Urfalılar, “Sektör olarak iki UR-GE projesini tamamladık. Bazı sektörlerimizden gelen yoğun istek üzerine sadece bir sektöre veya birbirini direk etkileyen veya tamamlayan 1-2 sektörü de barındıran bir UR-GE projesi yapmaya karar verdik. Birliğimizin üyesi olan sektör firmaları ile bütün evrelerinin sanal olarak yapılacak ilk sanal UR-GE projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Haziran ayı içerisinde firma çağrısına çıkılacak” dedi.