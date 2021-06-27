Tebrikler Skoda

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, pandemi döneminin başladığı 2020 yılının mart ayında sektöre öncülük ederek aldıkları “hiçbir çalışanı işten çıkarmama” kararını devam ettireceklerini söyledi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 30 Haziran tarihinde sona erecek olmasına da işaret eden Yüce “ Zor bir dönemden geçmemize rağmen, iyi ve kötü günde çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm bayilerimiz de aynı düşünce ve çaba içinde. Unutmayalım ki bu günleri hep birlikte aşarak yine aynı ekiplerle yolumuza büyüyerek devam edeceğiz” dedi.

Yüce, her şeyi devletten beklememek gerektiğinin de altını çizerek “Herkes üzerine düşeni yapmalı. Halen sürmekte olan pandemi döneminin başlangıcında hep birlikte yaşadığımız zor süreci; dayanışma ve karşılıklı iyi niyetle aştık ve aşmaya devam ediyoruz. Bizler her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği terbiyesiyle yetiştik. Bayi teşkilatlarımızda dahil olmak üzere hiçbir çalışanımız ile yollarımızı ayırmadık. Bu kararımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 44 Yetkili Satış & Servis, 1 Yetkili Satıcı, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.