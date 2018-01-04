İSTANBUL (AA) - Vestel ve P&G, çamaşır makineleri için "tek tuşla deterjan siparişi" veren "Kolay Gelsin" teknolojisini Türkiye'de hayata geçiriyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla nesnelerin interneti (IoT) üzerine çalışan Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi ile Türkiye'de akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım attı.



P&G iş birliğiyle Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. 2018’in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte eve deterjan taşımaya gerek kalmayacak.



2018 yılında 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi satın alan tüketicilere dijital deterjan sipariş butonu "Kolay Gelsin", Vestel ve Ariel iş birliği ile sunulacak. Butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Eş zamanlı olarak tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile tüketicinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek.

Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı makine üzerindeki butona basarak siparişini otomatik olarak verecek. Vestel, bu projede P&G'nin çamaşır deterjanı markası Ariel ile ilerleyecek.

2018’in ikinci çeyreğinde projenin ikinci aşaması hayata geçecek. Otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri, deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde kendi deterjan siparişini verip ürünün eve teslim edilmesini sağlayacak.







- "Dünyada internet bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara ulaşması bekleniyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, dijital deneyim fırsatlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Vestel olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor, yeni teknolojiler ile alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Sektör olarak müşteri odaklı perakende çağındayız. Amacımız, hem tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de ürün deneyimini dijitalleştirerek teknoloji dünyasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iş birliği ile Türkiye'nin dijital ekosistemine de katkıda bulunacaklarını kaydeden Erdoğan, "2020 yılında dünyada internet bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle tek tuşla deterjan siparişi 'Kolay Gelsin' uygulamasını ve bir sonraki adımda 'otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri' projesini çok önemsiyoruz. Türkiye'deki müşterilerimize daha dijital, daha kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için çıktığımız bu yolda P&G'ye iş birlikleri ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da inovasyon yaparken tüketicilerin hayatına daha çok dokunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları ile mümkün olanı bir araya getiriyor, fark yaratıyoruz. Türkiye'nin lider markalarından Vestel ile birlikte dijital sipariş butonunu Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.