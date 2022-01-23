Tekrar kullanılıyor

Audi, elektrikli otomobillerinde kullanılmış lityum iyon bataryaları, ikinci ömürlerinde kullanmak üzere bir enerji depolama tesisini devreye aldı. RWE Generations şirketiyle işbirliğinde gerçekleştirilen proje, enerji devriminde yeni bir dönemi işaret ediyor.

RWE’nin Henstey Gölü’nde yerleşik pompajlı depolamaya sahip elektrik santralinde inşa edilen depolama tesisi, 60 bataryadan oluşan sistem sayesinde, yaklaşık 4,5 megavat saat elektriği geçici olarak depolayabilecek.

Audi, e-tron modelinin geliştirilmesi safhasında kullanılan araçlarındaki hizmet dışı bataryaların ikinci ömülerini, bir enerji depolama tesisinde kullanıyor. Audi ve RWE Generations firması işbirliğinde gerçekleştirilen projede, ilk kullanım ömürlerinden sonra hala yüzde 80'den fazla artık kapasiteye sahip bataryalar kullanılıyor.

Bataryaların bu ikinci ömürleri, sabit güç depolama sistemlerinde kullanım için son derece ideal. Hangi şekilde ve amaçla kullanıldıklarına bağlı olarak, bu pillerin on yıla kadar ikinci bir kullanım dönemi olabiliyor. Gerek maliyeti, gerekse yeni bataryaların üretimi sırasında ortaya çıkan karbon salımını ortadan kaldırması açısından, bataryaların ikinci ömürlerinin değerlendirilmesi son derece önemli. Audi böylece, bataryalarının; biri otomobilde, diğeri de elektrik depolamada iki ömrünü de değerlendirerek, sürdürülebilir bir gelişme sağlıyor.

Projede RWE, Herdecke'deki elektrik santrali sahasında, yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki 60 pil modülü için 160 metrekarelik bir alan inşa etti. Alan içindeki akü sistemlerinin montajı Ekim ayında tamamlandı. Bireysel bileşenler de Kasım ayında devreye alındı. RWE, depolanan ikinci ömürlü bataryaları öncelikle, periyodik bakımların bir parçası olarak güç şebekesini desteklemek amacıyla kullanacak. Şirket daha sonraki dönemlerde farklı kullanım alanları için de pilot projeleri hayata geçirecek.

Audi AG Yönetim Kurulu Üyesi Hoffmann: Arzularımız otomobilin ötesinde

Karbonsuz mobilitenin Audi'nin nihai hedefi olduğunu ve bu iddialı hedefe ulaşmak amacıyla çok sıkı çalıştıklarını söyleyen Audi AG Teknik Geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann“2025 yılına kadar 20'den fazla tamamen elektrikli modeli pazara sunma planımız bu yönde önemli bir adım. Ancak arzularımız otomobilin çok ötesinde. Bu nedenle enerji endüstrisinden ortaklarla işbirlikleri yaparak, sürdürülebilir mobilitenin gelişimini ilerletiyoruz. RWE ile olan işbirliğimiz de bunlardan biri. Amacımız, yüksek voltajlı bataryaların ikinci ömürlerinde kaynak dostu kullanımını sağlamak ve bunların geleceğin elektrik şebekelerine entegrasyonu için var olan olasılıkları ortaya koymak. Bunun yanısıra, ikinci kullanım aşamasından sonrasını da düşünüyor ve bu bataryaların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak adına da çalışmalarımıza hız veriyoruz“ dedi.

RWE CEO'su Miesen: Yeni batarya sürdürülebilir bir alternatif

Güçlü bataryaların depolamasının, enerji devriminde son derece önemli bir rol oynadığını söyeyen RWE Generation SE CEO’su Roger Miesen, “Yenilenebilir enerjideki kısa vadeli dalgalanmaları telafi etmek ve şebekeyi stabilize etmek için esnek depolama teknolojilerine ihtiyaç var. Pil depolama sistemleri bu amaç için ideal. Audi ile birlikte Herdecke'de, elektrikli otomobillerin kullanım ömrü sona ermiş yüksek voltajlı bataryaları kullanıyoruz. Birbirine bağlandıklarında nasıl sabit enerji depolama cihazları gibi davrandığını test ediyoruz. Bu tür 'ikinci ömür' depolamanın sürekli kullanımı, yeni bataryalara sürdürülebilir bir alternatif. Bu projeden edindiğimiz deneyim, bu tür akü sistemlerini en verimli şekilde kullanabileceğimiz uygulamaları belirlemek konusunda bize yardımcı olacak.” şeklinde bilgi verdi.