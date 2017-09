TEMA bir halk hareketidir

Yaşanabilir bir gelecek için gönüllüleri ve destekçileriyle birlikte çalışan TEMA Vakfı, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 11 Eylül tarihinin Vakfın kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “1992’de Kurucu Onursal Başkanlarımız A. Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca’nın önderliğinde toprağı korumak için yola çıkan TEMA Vakfı, bugün tam 25 yaşında. Vakfımız kurulduğundan bu yana yanımızda olan tüm bireysel ve kurumsal destekçilerimize; ağaçlandırma çalışmalarımızı büyük destek ve iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, sağladıkları iş birliği sayesinde daha fazla çocuğa ulaşmamıza olanak tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.“Ayrıca TEMA’yı TEMA yapan, hiçbir karşılık beklemeden yanımızda olan 650 bini aşkın gönüllümüze, il temsilcilerimize, ilçe sorumlularımıza, Genç TEMA’larımıza, tüm gönüllü öğretmenlerimize, geçmişten bugüne kadar emek veren tüm çalışanlarımıza ve her zaman destekleri ile bize güç veren medyaya da bu vesile ile bir kere daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

14,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu, 3 milyon çocuğa farkındalık çalışmaları ve doğa eğitimleri ile ulaşıldı

“TEMA Vakfı, 25 yılda Orman Bakanlığı iş birliğinde ve bağışçılarının desteği ile yaklaşık 17 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 14,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Yine yaklaşık 22 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 700 milyon meşe palamudu ekti” diyerek sözlerini sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “TEMA Vakfı’nın kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir yaşam ilkesi ile çalışmalarını gerçekleştirdiğinin” altını çizerek, “Bu ilkeden hareketle yaşam tercihlerimizin doğaya olan etkilerini anlayan, erozyon ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, doğa ile güçlü bağlar kuran nesiller yetiştirmek için yıllardır doğa eğitimleri veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye’nin 81 ilinde, okul öncesinden, liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için geliştirdiğimiz doğa eğitim programları ve farkındalık çalışmaları ile bugüne kadar 3 milyon çocuğumuza ulaştık” dedi.

“Kurucularımız TEMA Vakfı’nı doğaya karşı bilgili, ilgili ve tepkili bir kamuoyu oluşturmak için kurdular. Ne mutlu bize ki bugün gelinen noktada TEMA Vakfı’nın yüz binlerce gönüllüsü ve destekçisi ile bir halk hareketi olduğunu ve toplumda her yaştan, her görüşten insanı doğa temelinde buluşturduğunu söylememiz mümkün” diye sözlerine devam eden Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Yaşam şeklimiz, tüketim alışkanlıklarımız yaşam üreten toprağın yok olmasına neden oluyor ve bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Bugün dünyada karşı karşıya kaldığımız gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim, su stresi, adaletsiz paylaşım gibi sorunların temelinde insanın doğadan uzaklaşması ve doğanın bir parçası değil sahibi olduğunu düşünmesi yatıyor” dedi. Bu noktadan hareketle “TEMA Vakfı olarak bizler 25 yıldır insanla, parçası olduğu doğa arasında bağlar kurmak; doğal varlıklarımızı; havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor

TEMA Vakfı’nın kurulduğu günden bu yana gönüllüleri ve destekçileriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseden Deniz Ataç, “25 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmalara rakamlarla bakacak olursak;

Bugün Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor.

20-25 yıl önce TEMA Vakfı’ndan doğa eğitimi alan, bugün gönüllümüz, bağışçımız, destekçimiz olan 3 milyondan fazla çocuğumuz var.

Bugün toplumun tamamına yakını tarafından bilinen, gönüllülükle, güvenle, ağaçla, doğayla ve doğal varlıkları koruma mücadelesi ile özdeşleştirilen bir TEMA algımız var.

Türkiye’nin her ilinde yüz binlerce gönüllümüz ve destekçimiz, 81 il temsilciliğimiz, 300 ilçe sorumluluğumuz, üniversitelerde 130 Genç TEMA Topluluğumuz var.

Doğal varlıkları korumak için attığımız her adımın; yaptığımız her itirazın altında doğa yararına bilimsel nedenler var. Bu nedenle 25 yılda açtığımız/müdahil olduğumuz 239 davanın yaklaşık %70’i lehimize sonuçlandı, 68’i ise devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan çevre seminerleri ile 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine ulaştık.

250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi gerçekleştirdik ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak için projeler hazırladık, kampanyalar düzenledik.

Çevre ile ilgili 90'dan fazla kitabı kamuoyuna kazandırdık” dedi.

“Tek gayemiz, ülkemiz ve tüm ekosistem için 25 yıllık değerli TEMA mirasını, gelecek kuşaklara layıkıyla taşıyabilmek. Doğal varlıklarımız için daha yapacak çok işimiz var. Bu nedenle herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü, destekçisi olmaya çağırıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.