Temiz suya destek

Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, her yıl 22 Mart’ta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanan “Uluslararası Dünya Su Günü” kapsamında UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile önemli bir iş birliğine imza atıyor.

Banabi, 22 Mart günü, kullanıcıların verdikleri her sipariş için UNICEF’e temiz suya erişemeyen köylere su tulumbası kurulmasını sağlamak amacıyla bağış yapacak. Banabi, kullanıcılarına “El yıkamak her çocuğun hakkı. Banabi’den vereceğiniz her sipariş ile temiz suya erişemeyen bir köyün su ihtiyacına destek olun” diye sesleniyor.

Bilindiği üzere, Koronavirüsüne karşı mücadelede ellerin sabunla yıkanması kritik önem taşırken son verilere göre tüm dünyada her 5 kişiden sadece 3’ü temel el yıkama imkânlarına sahip. Bu yüzden milyonlarca çocuk ölümcül hastalıklardan korunamıyor. Tüm dünyanın Koronavirüs’e karşı mücadele ettiği ve temiz su ihtiyacının her geçen gün arttığı bu dönemde Banabi, kullanıcılarının destekleriyle siparişlerin daha da artmasını ve böylece UNICEF’e önemli bir destek sağlamayı hedefliyor.

Banabi, sağladığı desteğin yanı sıra geleceğimizin güvencesi çocuklar için önemli bir farkındalık çalışmasına da imza atıyor.