ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Cezayir seyehat acenteleri İhtiyaç Kart Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin yüzme yarışması uçak teknisyenliği lisans modül sınavları
En anlamlı mesaj
En anlamlı mesaj
Temiz suya destek
Temiz suya destek
Ünlü Borsa kapandı
Ünlü Borsa kapandı
100 Yıldır İlk Kez Açılmadı
100 yıldır ilk kez açılmadı
Resmen banka kurdu
Resmen banka kurdu

Temiz suya destek

Banabi, 22 Mart günü, kullanıcıların verdikleri her sipariş için UNICEF’e temiz suya erişemeyen köylere su tulumbası kurulmasını sağlamak amacıyla bağış yapacak.

Temiz suya destek
banner17

Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, her yıl 22 Mart’ta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanan “Uluslararası Dünya Su Günü” kapsamında UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile önemli bir iş birliğine imza atıyor.

Banabi, 22 Mart günü, kullanıcıların verdikleri her sipariş için UNICEF’e temiz suya erişemeyen köylere su tulumbası kurulmasını sağlamak amacıyla bağış yapacak. Banabi, kullanıcılarına “El yıkamak her çocuğun hakkı. Banabi’den vereceğiniz her sipariş ile temiz suya erişemeyen bir köyün su ihtiyacına destek olun” diye sesleniyor.

Bilindiği üzere, Koronavirüsüne karşı mücadelede ellerin sabunla yıkanması kritik önem taşırken son verilere göre tüm dünyada her 5 kişiden sadece 3’ü temel el yıkama imkânlarına sahip. Bu yüzden milyonlarca çocuk ölümcül hastalıklardan korunamıyor. Tüm dünyanın Koronavirüs’e karşı mücadele ettiği ve temiz su ihtiyacının her geçen gün arttığı bu dönemde Banabi, kullanıcılarının destekleriyle siparişlerin daha da artmasını ve böylece UNICEF’e önemli bir destek sağlamayı hedefliyor.

Banabi, sağladığı desteğin yanı sıra geleceğimizin güvencesi çocuklar için önemli bir farkındalık çalışmasına da imza atıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Su GünündeDünya Su GünüSu Günüüemiz SuTemiz Su
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5