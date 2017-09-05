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Temkinli olmalıız

- "Enflasyonun hedefimize doğru hareket etmesinden emin olana kadar para politikasını sıkılaştırma hakkında temkinli olmalıyız" - "Fed'in, faiz oranlarını kademeli artırmaya devam etmesi konusunda ihtiyatlı olması gerekir"

Temkinli olmalıız

NEW YORK (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Enflasyonun hedefimize doğru hareket etmesinden emin olana kadar para politikasını sıkılaştırma hakkında temkinli olmalıyız." dedi.
Brainard, New York Ekonomi Kulübü'nde konuştu.
ABD'de enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik oranın altında bulunmasına işaret eden Brainard, "Benim görüşüm, enflasyonun hedefimize doğru hareket etmesinden emin olana kadar para politikasını sıkılaştırma hakkında temkinli olmalıyız." ifadesini kullandı.
Brainard, enflasyonun Fed'in hedefinin altında seyretmesi durumunda bankanın, gelecek aylardaki makroekonomik verileri de göz önüne alarak faiz oranlarını kademeli artırmaya devam etmesi konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi.
ABD'de işsizlik oranının son aylarda yüzde 4,4 seviyesinde olmasına dikkati çeken Brainard, dünya genelindeki gelişmiş ekonomilerde düşük işsizlik oranının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı da sınırladığını kaydetti.
Brainard, ABD'yi etkisi altına alan Harvey kasırgasının Amerikan ekonomisinin yılın geri kalanındaki görünümü hakkında belirsizlik yarattığını da sözlerine ekledi.

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael BrainardABD Merkez Bankası (Fed)
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