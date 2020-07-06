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Tercihi böyle yapın

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarından biri olan YKS’nin tamamlanmasıyla yeni bir dönemece girildi. Adaylar, 28 Temmuz tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarını beklerken; uzmanlar bundan sonraki döneme ilişkin önerilerde bulundu.

Tercihi böyle yapın

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylara önemli tavsiyeler verdi. Tözeniş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ne olacağınıza karar verdiniz mi?

“Büyüyünce ne olacaksın? Herhalde en çok duyduğumuz sorulardan biridir. Şimdi büyüdünüz, üniversite sınavına girdiniz? Sahi karar verdiniz mi büyüyünce ne olacağınıza?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre, 2020- YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Ağustos ayında da tercihler yapılacak.

Bu yıl üniversitelerin düzenlediği tercih ve tanıtım günleri pandemi nedeniyle fiziksel mesafeyi koruyarak hem yüz yüze hem de online olarak yapılacak. Yani bu yıl da tercih döneminde üniversitelere ulaşabileceğiniz pek çok yol olacak.”

Ece Tözeniş, 28 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Eğer hala bölüm seçimi konusunda kararsızsanız https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi Kariyer Testini doldurarak size en uygun bölümlerin neler olduğunu görebilirsiniz.

- 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz.

Her gün puan hesabı yapmayın!

- Sonuçlar açıklanana kadar her gün puanınızı hesaplamaktan vazgeçin. Şu anda kullandığınız puan hesaplama yöntemleri 2019 sayısal verilerine göre hazırlandığından dolayı bu yıl alacağınız puanı tam olarak yansıtmayacaktır.

- Sonuçlar açıklandıktan sonra doğru alternatifleri görmek için mutlaka uzman desteği alın.

- Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemler.

- Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Üniversitelerin web sayfalarından bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya da telefon, whatsapp, online görüşme, sosyal medya hesapları gibi çok farklı mecralardan üniversite yetkililerine ulaşarak aklınızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz.

- Heyecanla 28 Temmuz’u bekliyorsunuz. Fakat bu dönemde biraz sınav, tercih konuşmalarından uzak kalarak sınava çalıştığınız yılların yorgunluğunu atmaya çalışın.

- Sonuç ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek her şeyden daha kıymetli, bunu aklınızdan çıkarmayın.

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Anahtar Kelimeler:
YKS Bittişimdi Yeni Bir Dönem Başladı
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