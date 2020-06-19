Teşekkürler başkan

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi Finali’nin 2021 yılında İstanbul’da yapılacağını açıklaması turizmcileri rahatlattı. Bu karar ile otellerin 2020 Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu için İstanbul’a gelmesi beklenenlerden aldığı avansların iadesi zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak. Konaklama tesislerinin kurumsal bazda yaptığı ön ödeme anlaşmaları, 2021 Şampiyonlar Finali için yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.

2020 Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecekti. Ancak pandemi nedeniyle karşılaşma iptal edilmişti. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi’nin ‘8'li Final’ formatıyla Lizbon'da oynanacağını açıkladı.

Eresin: Seyircisiz istemiyorduk

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdükleri temasların neticesi olarak 2021 finalinin İstanbul’da seyircili olarak yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İstanbul’daki birçok konaklama tesisinin, pandemi nedeniyle iptal edilen 2020 Şampiyonlar Ligi Finali için gelecek misafirler için event şirketleri, sponsor şirketler vs gibi şirket ve kurumlardan ön ödeme aldığını vurgulayan Eresin, son karar ile bu ödemelerin iadesinin zorunluluk olmaktan çıkacağını kaydetti. Eresin, alınan avansların 2021 Şampiyonlar Ligi Finali için mahsup edileceğini ifade etti.

“2020 finalinin İstanbul’da seyircisiz olarak yapılması gündeme gelmişti. Ancak biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdüğümüz temaslar neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da desteğiyle karşılaşmanın 2021 yılında ve seyircili olarak yapılmasını tercih ettiğimizi belirttik. Seyircili karşılaşmanın şehre oluşturacağı tanıtım ve farkındalığın yanında turistik harekete çok büyük faydası olacaktır” diyen Eresin, final maçı için 50-60 bin civarında yabancı ziyaretçi beklenebileceğini söyledi. Süper Kupa Finali’nin 14 Ağustos 2019’da Beşiktaş Vodafone Park’ta gerçekleştirildiğini de hatırlatan Eresin, organizasyonun ileriye dönük olarak pandemi nedeniyle tüm dünyada duran MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörüne yönelik işler açısından güzel bir çıkış için fırsat olabileceğini de vurguladı.