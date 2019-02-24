TESK'ten çağrı

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, stoktaki konutların satılabilmesi için bankalar ve inşaat firmalarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendireceğini kaydetti.



Konutun çevresindeki, terzi, berber, manav, kasap, bakkal esnafı, dolmuş, taksi şoförü başta olmak üzere sektörlerin olumlu etkileneceğinin altını çizen Palandöken, "Sektör ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı." değerlendirmelerinde bulundu.



Palandöken, inşaat sektörünün elini taşın altına koyup konut fiyatlarını düşürmesi, bankaların da faizlerde indirime gitmesi gerektiğini vurguladı.