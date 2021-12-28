Testten 5 yıldız aldı

Yeni ŠKODA FABIA, bağımsız test kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde 5 yıldız alarak sınıfının en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı. Dördüncü nesil FABIA, daha kapsamlı şekilde değerlendirilen çarpışma ve güvenlik testlerinde, yeni kriterleri karşılayarak öne çıktı.

Ortalama olarak maksimum puanın yüzde 78’ini alarak başarısını ortaya koyan FABIA, yetişkin yolcu korumasında maksimum puanın yüzde 85’ini ve çocuk yolcu korumasında ise yüzde 81’ini alarak dikkat çekici derecelere imza attı.

FABIA’nın elde ettiği yüksek derece, ŠKODA’nın 2008’den bu yana göstermiş olduğu etkileyici performansı devam ettirdi. Üreticinin o yıldan bu yana çıkan 14 modeli testlerden 5 yıldız almayı başardı.

Yeni FABIA dokuz hava yastığına kadar tercih edilebiliyor ve modelde ilk kez sürücü diz hava yastığı ve arka yan hava yastıkları opsiyon olarak sunuluyor. Bununla birlikte araçta bulunan ISOFIX ve Top Tether bağlantıları sayesinde çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde takılması sağlanıyor.

Bileşenlerin yüksek 80 oranında yüksek dayanımlı çelikten oluştuğu MQB-A0 platformu ise FABIA’nın yüksek torsiyon direncine sahip olmasını sağlamanın yanı sıra gelişmiş asistan sistemlerinin de entegre edilmesine katkı sağladı. Bunlar arasında Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, yaya ve bisikletlileri algılayan Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı gibi birçok özellik yer alıyor. Ayrıca park etmeyi kolaylaştıran Park Asistanı, Manevra Asistanı ve Geri Görüş Kamerası da tercih edilebiliyor.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 48 Yetkili Satış & Servis, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.