THY işe alıyor

İlker Aycı, THY'nin 86. onur ve şeref yılının THY ailesine ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan, yaklaşık 1,5 ay tam kapasite olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük ve modern havalimanlarından biri olduğunu söyledi.



Havalimanında başarılı günler için ekipçe seferber olduklarını anlatan Aycı, şunları kaydetti: "Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek, havalimanına daha iyi hakim olmak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız olduğunu arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400'ünü ilk beş ayda zaten gerçekleştirdik ama görülüyor ki, özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmayı bekleyen uçaklarımızın da bize katılmasıyla beraber ihtiyacımız oldukça artacak. Bu anlamıyla ilavelerle birlikte bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye'nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz."



Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecini hatasız, kazasız ve büyük bir başarıyla tamamladıklarını, ramazan ayında doluluk oranlarının yüzde 73 civarında seyretmesinden büyük destek aldıklarını belirtti.



Zamanında kalkış performanslarını yüzde 90'unun üstüne taşıdıklarını, bu ayda bazı günler yüzde 98 zamanında kalkış oranını gördüklerini vurgulayan Aycı, günlük giden yolcu sayısının ise 60-70 binlerde olduğunu kaydetti.



İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk beklediklerini aktararak, "Bayramda günlük giden yolcu sayısı 80 bini aşacaktır. Burada yeni bir sınava ve sınanmaya tabii tutulacağız. Bununla ilgili ekiplerimizle tüm çalışmalarımızı yaptık, tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.



İGA yönetici ve çalışanlarına kendilerine verdikleri destek ve yardım için teşekkür eden Aycı, pek çok kritere göre dünyanın en büyük havalimanına büyük taşınma ile sonraki süreçte yolcuların ve İstanbulluların kendilerine büyük sabır gösterdiğini belirtti.



Aycı, İstanbul Havalimanı'nda gelecek yılın haziran ayına kadar hizmete girmesini bekledikleri üçüncü pistle birlikte aprondaki taksi sürelerinin azalacağını belirtti.



"Her geçen gün taksi sürelerini iyileştiriyoruz." diyen Aycı, pilotlar ile personelin havalimanına alışmasının ardından bu sürelerin giderek azalacağını söyledi.



"İSTANBUL SEÇİMLERİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"



Üçüncü pistin devreye girmesiyle iç hatta uçakların iniş ve kalkışların daha hızlı olacağının altını çizen Aycı, şöyle devam etti: "Önümüzde yaşanacak 23 Haziran İstanbul seçimleri dolayısıyla bilet değiştirmeler ve rezervasyon değişikliklerini, ücretsiz işlemleri yapmak üzere tüm ofislerimize ve diğer dağıtım kanallarımıza yayıyoruz. Sadece bizim ofislerimizden değil, tüm dağıtım kanallarından da bunun sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmayı bitiriyor. Yolcularımız, 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde, seyahatlerini rahatlık ve konforla yapabilmek üzere biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamıyla yolcularımıza en esnek bilet değişimi hususunu bu seçimlere dönük olarak da getirmiş bulunuyoruz. Biletlerin değişimi sırasında yaşanabilecek tüm sıkıntıları çözmek üzere ekibimiz hazırlıklıdır. İlave gelen herhangi bir talep ya da şikayette gerek gördüğümüzde onu da herhangi bir biçimde çözmek ve onları rahatlatmak üzere de görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki İstanbul seçimlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türk demokrasisi açısından, İstanbul'umuz açısından, ülkemizin tüm katılımcıları açısından da hayırlı olmasını diliyorum."



Aycı, İstanbul Havalimanı'nda zaman bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bu noktada yolcuların iş birliği ve hoşgörüsü ile tüm işletmecilerin üst düzey gayretlerinin var olduğunu söyledi.



İstanbul Havalimanı'nda hava koşullarından da bahseden Aycı, "Özellikle güneyli rüzgarların olduğunda, hava durumuna bağlı olarak, tıpkı Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız güneyli operasyon günleri gibi, burada da benzeri bir biçimde zaman zaman kapasitemizde dalgalanmalar meydana getirdiğini zaten tecrübeli yolcularımız gayet iyi biliyorlar. Bu anlamıyla kamuoyuna verilen yanlış ve doğru olmayan bilgilerin onları yanıltmasını istemiyorum. Gerek THY'nin sitesini ve bu anlamdaki duyurularını gerekse ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, sivil havacılığımızın, DHMİ ve İGA işletmesinin yapacağı duyuruları takip etmelerinin kafi olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.



Aycı, ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruyu şöyle cevapladı: "Hemen hemen her hafta Boeing ile çok sıkı görüşmeler yapıyoruz. Bu hafta içinde yine onların CEO'su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci beraberce bir kere daha ele alacağız. Bu anlamıyla da gerek yerde bekleyen uçaklarımız gerek onların fabrikasında almayı bekleyen uçaklarımızın akıbeti konusunda ve dünyada şu anda bekleyen yerdeki uçaklar konusundaki en detaylı, net ve üst düzey bilgiyi vermek üzere bu hafta bana geliyorlar. Cuma günü görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmeden sonra şimdiye kadar bize verdikleri bilgiler ve karşılıklı olarak yaptığımız görüşmelerin ışığında ortaya koyacağımız soruları, yaklaşımları, beraber değerlendirmeleri yaptıktan sonra da yeni planlarımızı gözden geçireceğiz. Beklentimiz bu işin bu yaz bitmeden çözülmesi. Aldığımız bilgiler de yaz ortası gibi bu sorunun çözüme kavuşturulacağı şeklinde ama ben cuma günkü görüşmeyi tamamladıktan sonra daha net bilgiyi sunabilirim. Bu anlamıyla (Boeing ile) sıkı iş birliği ve görüşmemize devam ediyoruz. Çok boyutlu görüşüyoruz. Tazminat da bunun bir parçası, kayıplarımızın tazmin edilmesi bunun bir parçası. Çok boyutlu olarak görüşüyoruz. Olayların tüm taraflarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Bu da onların bir başlığıdır. Şüphesiz ortaya koyan kayıpların, yaşadığımız kapasite sorunlarının, belli ölçüde yaşadığımız frekans sorunlarının giderilmesi hususunda ne gibi adımlar atacakları konusunda, gerek bizim taleplerimiz, beklentilerimiz gerekse sektör realiteleri ışığında onların atması gereken, beklediğimiz adımlar var. Bu adımları da ciddiye alıyorlar ki doğrudan bizi en üst düzeyde ziyarete geliyorlar."



"BU BAYRAMDA ÖNEMLİ BİR İMTİHANDAN DAHA GEÇECEĞİZ"



İstanbul Havalimanı'nda operasyonu iyileştirme adına konulan hedeflerin bir tık daha önünde gittiklerini, bunun kendilerine yetmeyeceğini kaydeden Aycı, "Bundan kesinlikle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum ama bu bana yetmiyor. Yolcularımıza daha iyisini sağlam zorundayız. Özellikle yazın ve bayramda yolcularımızın büyük bir konforla, rahatlıkla ve güvenle gidip gelebilmelerini sağlayacak operasyonel verimliliği görmek istiyorum. O yüzden bu bayramda önemli bir imtihandan daha geçeceğiz. İnşallah sınıfta kalmadan bu imtihanı da geçip önümüzdeki yazı başarıyla geçiririz." ifadelerini kullandı.



Aycı, bayramda doluluk oranlarının yüzde 80'lere geleceğini, günlük bin uçuşu geçeceklerini, yolcuları güven ve mutlulukla gidecekleri yere uçuracaklarını söyledi