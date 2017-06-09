Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

THY yönetiminde değişiklik

- THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı

THY yönetiminde değişiklik

İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, THY'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Orhan Birdal'ın atanmasına karar verildiği bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ThyOlağan Genel Kurul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5