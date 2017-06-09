İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, THY'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Orhan Birdal'ın atanmasına karar verildiği bildirildi.
THY yönetiminde değişiklik
- THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı
09 Haziran 2017 Cuma 19:02
İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı.