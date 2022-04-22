Ticaret köprüsü kurdular

DEGİAD İş Geliştirme Komitesi tarafından organize edilen networking etkinliğine EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve EGİAD üyelerinden oluşan delegasyon katıldı. Etkinlik Denizli Genç İş İnsanları Dernek merkezinde gerçekleştirildi. Hem mevcut tanışıklıkların daha da geliştirilmesi hem de iş birliklerinin artırılmasını hedefleyen etkinlikte yaklaşık 60 iş insanı katılım gösterdi.

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan “EGİFED Başkanımız Aydın Buğra İlter’in de katılımıyla, EGİAD Yönetim Kurulu ve kıymetli üyeleri ile bir araya geldik. Ülkemizin en köklü GİAD’ları olan DEGİAD ve EGİAD’ın bir araya gelmesi, iş dünyasında yeni işbirliklerinin ve ticaretinin gelişmesinde köprü olacaktır. Zaman zaman DEGİAD üyeleri ile yapmış olduğumuz “Speed Networking” etkinliklerinde özellikle Denizli iş dünyasında birbirini tanıyan ve tanımayan gruplar arasındaki ilişkileri hızlı ve etkili bir şekilde geliştirme temennimizde elde ettiğimiz sonuç bizim için mutluluk vericidir. Bu etkinliğin bölgesel olarak yapılması ise DEGİAD ve EGİAD üyeleri için Ticaret Köprüsü olacaktır. Bu etkinlik, hem üyelerimiz arası ticareti arttırmada, hem de yıllardan beri süregelen dernekler arası dostluğumuzu kurumsal iş birliğine dökmek için oldukça verimli oldu. Sonbaharda İzmir’de toplantının devamını yapma kararı aldıklarını söyleyen DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, DEGİAD ve EGİAD İş Geliştirme Komitelerine de bu köprünün kurulmasına vesile oldukları için teşekkür etti.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise kuruluşlarından itibaren yakın ilişkide bulunan EGİAD ve DEGİAD’ın aynı zamanda Federasyon ve Konfederasyon yapılarında da birlikte çalıştığını vurgulayarak her iki derneğin de gerek Atatürkçülük gerekse modern dünyaya dönük yüzü bakımından birbirlerine oldukça benzediğinin altını çizdi. İzmir ve Denizli arasındaki sanayi ve ticarete dayalı birlikteliğin DEGİAD ve EGİAD’ın çalışmaları ile daha da artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.