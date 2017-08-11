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Ticari araçta fırsat günleri

-Fiat Professional, ağustos boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor

Ticari araçta fırsat günleri

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, ağustos ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, ticari araçlarda cazip avantajları hayata geçiren yaz kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor.
Kampanya kapsamında, 5 yıllık garanti avantajıyla satışa sunulan Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Doblo Combi, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 36 bin liraya kadar 20 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi imkanından faydalanabiliyor.
Daha geniş bir ticari araca ihtiyaç duyanlar için ise Ducato modellerinde de avantajlı ödeme seçenekleri mevcut.
Kampanya kapsamında Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet modelleri, 60 bin liraya 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.
Fiat'ın tüm ticari araç modellerinde ağustos ayı boyunca 3 bin lira nakit indirimi desteği de sağlanıyor.

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