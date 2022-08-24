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Ticari kredi faizleri sınırlandı

Merkez Bankası kredi büyümesini ve maliyetleri azaltacak tedbirler aldı. Bankalara uyguladıkları ticari kredi faiz oranına göre menkul kıymet bulundurma zorunluluğu getirdi. Hedef; kredi faizleri ile politika faizi arasındaki makasın daralması.

Ticari kredi faizleri sınırlandı

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri devreye soktu. Ticari kredi faizlerine sınırlama getirdi. Bankaların şirketlere sağladığı kredilerde taban faiz oranı yüzde 22 virgül 85 olarak uygulanacak. Bu oranın üzerine çıkanlar kat sayılara göre tahvil bulunduracak.

Faizi yüzde 22,85’i aşan krediler için yüzde 20 oranında devlet tahvili alımı yapılacak. Yüzde 29,38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Böylece ticari kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkması zorlaştırılmış oldu.

Düzenlemeyle kredilerin dövize dönüşünün önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Uzmanlar düzenlemeyle birlikte kredi faiz oranlarının bir miktar aşağı gelebileceğini ön görüyor.

"Kredinin öncelikli alanlara verilmesi isteniyor"

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner,  yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 13. Özel sektör bankalarının ticari kredilerde kullandırdığı faiz oranı ise yüzde 30'un üzerinde yüzde 35-40 gibi oranlar uygulanıyor. Temel amaç bu oranları Merkez Bankası faiz oranlarına yaklaştırmak.

İstenen şu, bankacılık sektörü krediyi belirlenen sektörlere versin. Tarım ihracat yatırım kredileri gibi öncelikli alanlara kredi versin ve mümkün mertebe döviz gibi diğer alanlara geçmeyecek şekilde yani üretimde kullanılacak şekilde versin. Bunun için de fatura karşılığı kredi kullandırımı desteklenmiş durumda. Aslında kaynak maliyeti çok düşük bankacılık sisteminde. Daha düşük maliyetli kredi vermeleri imkan dahilindi. 

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Anahtar Kelimeler:
Ticari KrediFaizleri
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