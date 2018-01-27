Ticaride yeni fırsat

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, ticari araç ailesinde yine birbirinden avantajlı ödeme fırsatlarını hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, yeni yılın ilk ayında, yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyen, ticaretin erbaplarına birbirinden uygun fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Doblo Combi, Doblo Cargo, Pratico, Fiorino Combi ile Fiorino Cargo modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 36 bin TL'ye kadar 18 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği veriliyor.

Öte yandan daha büyük bir ticari araca ihtiyacı olanlar için Fiat Ducato ve Fullback modellerinde de çok avantajlı ödeme seçenekleri bulunuyor. Ocak ayı kampanyası kapsamında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Fullback modelleri, 60 bin TL'ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,29 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Üstelik Fiat Professional'ın tüm ticari araç yelpazesinde ocak ayı boyunca 3 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.