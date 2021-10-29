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Ticarinin en yenisi

Ticari araç denince akla hantal, konforsuz, hız ve konfor performansı düşük araçlar gelirken Toyota, tüm bu özelliklerin en iyisini kompakt hafif ticari araç segmentindeki yeni PROACE CITY modelinde topladı. Türkiye’de Hilux ile hafif ticari araç pazarında uzun yıllardır farkını ortaya koyan Toyota, PROACE CITY camlı van modelini de pazara sunarak bu segmentteki en iyi olma iddiasını da yerine getiriyor.

Ticarinin en yenisi
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Anahtar Kelimeler:
#ali Haydar BozkurtProace City#ToyotaToyota PROACE
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