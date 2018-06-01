TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.



TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 241 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 241 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,62145, en düşük fiyat 4,60760, en yüksek fiyat 4,63500 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,62145 olarak gerçekleşti.