Tonguç'un yerine geldi

DHL Express Türkiye üst yönetim ekibine yeni atama... Türkiye’de uluslararası hızlı hava taşımacılığının kurucusu DHL Express Türkiye’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini Efe Başaran devraldı.

Mustafa Tonguç’un DHL Express Türkiye CEO’luğuna yükselmesiyle boşalan pozisyona, DHL Express Türkiye Ailesi’nde İstanbul Saha Satış Kanal Müdürü olarak görev yapan Efe Başaran getirildi.

Efe Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Elektrik Mühendisliği öğreniminin ardından, sırasıyla Kanada New Brunswick Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansını ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Çalışma hayatına 2011 yılında Entes Elektronik’te satış biriminde başladıktan sonra 2015 yılında 3M firmasına geçen Başaran, burada da satışın farklı kanallarında aldığı görevlerin ardından 2021 yılı şubat ayında DHL Express Türkiye’de göreve başladı.

Uzun yıllar profesyonel sporculuk geçmişi bulunan Efe Başaran, 9 yıl Galatarasay Kürek Takımı’nda yer aldı ve hem Galatasaray’a hem de Türkiye Kürek Milli Takımına kaptanlık yaptı.