TÜBA'da devir teslim

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'dan devraldı.

Devir teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay'ın da katılımıyla TÜBA Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Kacır, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece mühendislerin değil, sosyal bilimlerden, tıp bilimine, mühendislikten temel bilimlere kadar tüm bilim insanlarının ortaklaşa yürütecekleri çalışmalarla hayat bulacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yolculuğumuzda Bakanlığımızın ilgili kurumlarından biri olan TÜBA'nın kıymetli roller üstlendiğini görüyoruz. TÜBA, bir yandan bilim insanlarını destekleyen onların ödüllendiren çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da çok önemli alanlarda kurduğu çalışma gruplarıyla ülkemize ve dünyaya ışık tutan neticeler elde ediyor. Bu kıymetli çalışmaların daha da kuvvetlenerek devam edeceğini ümit ediyorum. TÜBA, Türkiye'yi küresel düzeyde temsil eden akademimiz, bu anlamda büyük bir temsil sorumluluğuna da bundan sonra da yerine getireceğine inancımız tam."

- "Devraldığım bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız"

TÜBA Başkanı Şeker, Türkiye'nin geleceğe güvenle bakması için bilim insanlarının ürettiği her tür katma değere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gelecek nesilleri yetiştirmek, bağımsız ve onurlu Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak şekilde yeni jenerasyonu oluşturmak için el birliğiyle yeni politikalar ve stratejiler geliştirmeye çalışacaklarını aktaran Şeker, "Ülkemizin öncelikli alanlarında bilim insanlarımıza önemli görevler düşmekte. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim insanlarımızla enerji, savunma sanayii, bilişim, sağlık, sosyal bilimler, sanat, spor gibi her alanda daha kalitelisini üretmek için gayret göstereceğiz. Devraldığım bayrağı el birliğiyle daha da yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

- "Ortak paydada buluşalım"

Eski TÜBA Başkanı Acar da görevini 3 Ağustos 2012'de devraldığını hatırlatarak, akademinin görevde bulunduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden bahsetti.

Geçen yıl temmuz ayındaki genel kurulda, Şeker'in en çok oyu aldığını vurgulayan Acar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm üyelerimizin iradesini dikkate alması hepimizi memnun etti." dedi.

Acar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Türk-İslam dünyasının toplumların her tür farklılıklarının istismar edilerek hedef alındığını ve istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Madem bizi ayırmaya çalışıyorlar, o zaman ortak paydalar üzerinde odaklaşmanın hem insani hem de milli bir görev. Bu anlayışla akademideki görevimizi sürdürmeye çalıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski ve yeni başkanlar birbirlerine çiçek verdi.

Bakan Yardımcısı Kacır, günün anısına Acar'a günün anısına plaket takdim etti ve toplu fotoğraf çekildi.