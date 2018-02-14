TÜFE beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5 artarak son dört ayın en hızlı yükselişiyle beklentiyi aştı. Ülke ekonomisinde enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1’de sabit kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Son yedi aydır yükseliş eğilimini sürdüren TÜFE’ye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.



Beklentiyi aşan TÜFE, ayrıca Eylül 2017’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Manşet enflasyon olarak da tanımlanan endeks, ocakta yıllık bazda değişmeyerek yüzde 2,1’de sabit kalırken, beklenti yüzde 1,9 olarak belirlenmişti.



TÜFE’de yılın ilk ayında kaydedilen artışta enerji ve giyim maliyetlerindeki yükseliş önemli rol oynarken, ulaşım, gıda, barınma gibi diğer kalemler de buna katkı sağladı.



- Çekirdek TÜFE de beklentinin üstünde



Rapor, ayrıca değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE’nin ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,8 arttığını gösterdi. Son 2 ayda bir yılın en hızlı yükselişini kaydeden çekirdek enflasyona yönelik beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artış yönündeydi.



Analistler, ülkede enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşmayı hızlandırma ihtimalini artırdığına işaret ediyor.



Fed’in enflasyonu dengelemek adına daha fazla faiz artırabileceğine yönelik beklentilerde ocak ayı istihdam raporundaki ücret verileri de belirleyici rol oynamıştı.



Buna göre, ortalama saatlik ücretler ocak itibarıyla yıllık yüzde 2,9 artarak 2009’dan beri en hızlı yükselişini kaydetmişti.



- Piyasalar verileri fiyatlıyor



Enflasyon verileri öncesinde 1,2350 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin ardından 1,2276’ya kadar geriledi. Rapor öncesinde 3,7973 seviyesinden işlem gören dolar/TL ise verileri takiben 3,8190 civarında seyrediyor.



Altının ons fiyatı ise 1,331 dolardan 1,323 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,84’ten yüzde 2,87’ye yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise 62,40 dolardan 62,27 dolara geriledi.