Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

TÜFE beklentiyi aştı

- Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 artarak beklentiyi aştı - Çekirdek TÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,8 yükseldi

TÜFE beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5 artarak son dört ayın en hızlı yükselişiyle beklentiyi aştı. Ülke ekonomisinde enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1’de sabit kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Son yedi aydır yükseliş eğilimini sürdüren TÜFE’ye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Beklentiyi aşan TÜFE, ayrıca Eylül 2017’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Manşet enflasyon olarak da tanımlanan endeks, ocakta yıllık bazda değişmeyerek yüzde 2,1’de sabit kalırken, beklenti yüzde 1,9 olarak belirlenmişti.

TÜFE’de yılın ilk ayında kaydedilen artışta enerji ve giyim maliyetlerindeki yükseliş önemli rol oynarken, ulaşım, gıda, barınma gibi diğer kalemler de buna katkı sağladı.

- Çekirdek TÜFE de beklentinin üstünde

Rapor, ayrıca değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE’nin ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,8 arttığını gösterdi. Son 2 ayda bir yılın en hızlı yükselişini kaydeden çekirdek enflasyona yönelik beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artış yönündeydi.

Analistler, ülkede enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşmayı hızlandırma ihtimalini artırdığına işaret ediyor.

Fed’in enflasyonu dengelemek adına daha fazla faiz artırabileceğine yönelik beklentilerde ocak ayı istihdam raporundaki ücret verileri de belirleyici rol oynamıştı.

Buna göre, ortalama saatlik ücretler ocak itibarıyla yıllık yüzde 2,9 artarak 2009’dan beri en hızlı yükselişini kaydetmişti.

- Piyasalar verileri fiyatlıyor

Enflasyon verileri öncesinde 1,2350 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin ardından 1,2276’ya kadar geriledi. Rapor öncesinde 3,7973 seviyesinden işlem gören dolar/TL ise verileri takiben 3,8190 civarında seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise 1,331 dolardan 1,323 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,84’ten yüzde 2,87’ye yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise 62,40 dolardan 62,27 dolara geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FEDABD TÜFE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5