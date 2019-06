Tuna'nın açıları

. Avrupa’nın en büyük nehrinden biri olan Tuna nehri, çok sayıda fotoğrafçının ilhamı oldu. Her fotoğrafçı bambaşka bir açıdan Tuna’yı göstermişti. Bu yalnız nehrin çeşitli sanat tarzlarında ve çağlarda başka göründüğü için değil, sanatçıların farklı olduğundan da kaynaklanıyor.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Çapa Merkezi'nin projesinde yer alan fotoğraflardan seçilerek oluşturulan sergideüyeleri Róbert László Bácsi, Andras Hajdu D., Bálint Hirling, Dénes Mártonfai, Balázs Mohai, Simon Móricz-Sabján, Ákos Stiller, Ádám Urbán ve László Végh’in fotoğrafları yer aldı.İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu Vekili Tamás Torma yaptığı açılış konuşmasında 29 hazirankapsamında serginin ana konusu Tuna Nehri olduğunu, 15 senedir organize edildiğini, günün kutlanmasının amacının Tuna Bölgesindeki ülkelerin işbirliğini canlandırmak ve artırmak olduğunu söyledi.Torma “Macaristan için su, nehirler, akarsular çok önemli. Tuna Nehri hem Macaristan'ın hem de Avrupa'nın en büyük nehri. Ortaklarımız olan Türkiye Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, AB Türkiye Temsilciği teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Macaristan Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Balázs Szőllőssy teşekkür konuşmasından sonra, AB Projesi yöneticilerinden Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Şule Nalbant, Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü Kültürler Arası Diyalog programı etkinliklerinde bulunmanın heyecanını yaşadıklarını, daha önce açılışına katıldıkalarını, Tuna Nehri sergi açılışı için burada olduklarını söyleyerek, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in selamlarını iletdi.Konsolos ilgilileri ve sanatcılarla yaptığımız söyleşide; “Nehri kim, nasıl bir konu olarak yaklaşıyor? Özellikle neler dikkatini çeker? Manzaraya mı, arka plana mı? Nehrin yakınında veya kenarında yaşayan insanlara mı? Fotoğrafçı, pozisyonunu nerede alıyor? Nehrin karşı tarafına bakabildiği bir yerde mi, karşı tarafta mı, yoksa su üzerinden karaya mı bakıyorlar? İnsanları mı suyu mu vurgularlar? Suyun, farklı farklı manzaralardan ve ülkelerden geçerek neler “gördüğünü” mü göstermeye çalışırlar? Resimler, nehrin aslında farklı dünyalar kadar farklı şeyleri bağladığını nasıl algılıyorlar – Nehir aralarında dolaşıp bu bağlantıyı kurmasa belki bu paralel evrenler birbirleriyle hiç tanışmazdı. Sergi bu gerçekleri gözünüzün önüne sürüldüğünde Tuna’nın akışını bir hikayeye dönüştürür: her paralel evren bu hikayenin birer bölümüdür.” Şeklinde konyu özetliyorlar.Kültür departmanındaki Judit Ujszegi “Fotoğrafçı grubunun her bir üyesi, izleyiciye görüntülerle hikayeleri birleştirme fırsatı vermek üzere nehrin aktığı farklı bölgelere seyahat edip oradaki hayatı ve insanları, dokunmamış (görünen) manzarayı veya inşa edilmiş, nehirde yansıtılan yapıları, etkinlikler, yüzler ve bakış açıları çekti. Bazı noktalarda huzurlu görünen görsellerin arka planında çok acı sosyolojik ve tarihi gerçekler ortaya çıkar; başkalarında özel manzaralar dünyevi ile kaynaşır; ve tabii bizim karada yaşadığımız yerlerde hiç düşünemediğimiz, su dünyasının güzelliklerini gösteren fotoğraflar da görebilirsiniz.”şeklinde sergi hakkında bilgiler aktarıyorAçılışda Bursa Etnomüzikoloji Derneğinin, Özlem Doğui varlı, Ersen varlı, Mahmut cemal sarı isimlerden oluşan Üçleme Topluluğu solisti Özlem Doğuş’a Tuna Boyunca Tüm ülkelerden derleme repertuar zenginliğini soruyoruz. Uludağ Üniversite Konservatuvardan mezuniyeti ve eğitimini aldığını aktarıyor.Sergi 1 Eylül 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.