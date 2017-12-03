Tünel cennetiyiz Tünelcilik Derneği Başkanı Prof.Dr. Nuh Bilgin, “Türkiye, geleceğin tünel cennetidir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla da hızla gelişen sektör faaliyetleri çok zor jeolojik şartlarda ilerliyor"dedi.

Hediye Boztemur yazıyor - Türkiye’de inşaat sektörü için çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak karayolu ve demiryolu tünellerinin projelendirilmesinden, yapımına ve kullanımına kadar tüm aşamalarında söz sahibi olan TÜNELDER (Tünelcilik Derneği) çalışmalarına hız verdi.

Derneğin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konukların da sunum yaptığı “Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu”nda, ülkemizde tünel yapımının geldiği son nokta, kullanılan yeni teknikler konuşuldu.

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Tünelcilik Derneği Başkanı Prof.Dr. Nuh Bilgin, “Türkiye, geleceğin tünel cennetidir" dedi ve şu noktaların altını çizdi:

. Son yıllarda yapılan yatırımlarla da hızla gelişen sektör faaliyetleri çok zor jeolojik şartlarda ilerliyor. Düzenlediğimiz etkinlikte Türkiye’deki tünel yapımının geldiği noktaya dikkati çekiyoruz.

. Uluslararası Tünel Dernekleri Federasyonu’nun (ITA) bir üyesi olarak, her yıl gerek düzenlediğimiz gerekse de katıldığımız uluslararası etkinliklerde Türkiye’nin tanıtımına ve de sektöre katkıda bulunuyoruz.

. Bu sempozyumda da “Tünelciliğin Zorlukları” olarak belirlediğimiz ana temayla, mekanik ve klasik tünelcilik uygulamaları ve çalışmaları ile uluslararası bilgi platformu oluşturduk.



20 Ülkeden Ziyaretçi, 400 Tünelci Katıldı

Yurtdışından 20 ülkeden sektör temsilcilerinin katıldığı Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, konuklar için organize edilen Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı oturumlarda tünel konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya Marmaray Bölge Müdürlüğü’nden Serap Timur ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek de konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca Uluslararası Tünelciler Birliği (ITA)’nın Genel Sekreteri Olivier Vion’un da takip ettiği sempozyumda ayrıca sergi alanında onlarca tünel yapım teknolojileri ve ekipmanlarını üreten firmalar stant açarak çalışmalarını sergiledi.









