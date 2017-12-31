Turizm cari açığı önler

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizmde dönüşüm başarıyla gerçekleştirildiğinde, orta vadede 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılacağına inandığını belirterek, "Ülkemizin dış dünyaya bakan güler yüzü olarak bu düzeyde bir turizm sektörü başarısı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının önünde en temel sorun olarak duran cari işlemler açığını ortadan kaldıracak." dedi.

Narin, son yıllarda meydana gelen turizm gelişmeleri ve 2018 yılı beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Turizm sektörünün 2015 yılı sonundan başlayıp özellikle 2016 yılında, bir seri bölgesel siyasi dinamiğe bağlı olarak son dönemlerin en kritik daralmasını tecrübe ettiğini belirten Narin, 2016 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 30, bu ziyaretçilerden elde edilen gelirlerin ise aynı periyotta yüzde 42 düştüğünü kaydetti.

Narin, bununla beraber turizm sektörünün, özellikle 2000’li yıllarda geliştirdiği alt yapısı, teknoloji uyumluluğu, nitelikli istihdam kapasitesi ve krizlerle mücadele yeteneği bağlamında bu sıkıntılı dönemi başarıyla yönettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Hükümetimizin, sıkıntının başladığı ilk günden itibaren sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulamaya koyduğu önlemler, bu geçiş döneminin başarıyla yönetimine fevkalade yapıcı bir rol oynamıştır. 2016-2017 yıllarında, dönemsel nitelikteki sorunlarla mücadele edilirken sektörün biriktirilmiş yapısal sorunları da belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı, Turizm Şurası sırasında son derece isabetli şekilde hedef gösterdiği 3'üncü yatırım hamlesinin hayata geçirilebilmesi açısından bu yapısal sorunların behemehal ele alınarak çözüme kavuşturulması elzemdir.

Dünyada turizminin her yıl rekor yenilediği, Asya kaynak pazarlarının öne çıktığı, kırsal turizm talebinin deniz, kum turizmine yaklaştığı, giderek artan sayıda turistin, özellikle de genç yaş gruplarının mobil hizmetler kullanarak çok hızlı karar verdiği ve bireyselleştirilmiş deneyimler aradığı bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzün dünyadaki bu trendlere uygun şekilde yapılanmasını, sektörün geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamayacak dirence kavuşturulmasını ve ülke sathında 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm olgusuna ulaşmasını sağlayacak bir turizmde dönüşüm planının uygulanması TTYD olarak 2018 yılındaki temel gündem maddemiz olacaktır."



- "Turizmde dönüşüm, cari açık sorununu ortadan kaldırır"



Narin, turizmde dönüşüm planında, Türkiye'yi turizmde uluslararası çapta hak ettiği noktaya taşıyacak fiziksel ve yapısal dönüşüm reformlarının yer alması gerektiğine inandıklarını anlatarak, "Bu dönüşüm başarıyla gerçekleştirildiğinde, orta vadede 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağımıza dair inancımız tamdır. Ülkemizin dış dünyaya bakan güler yüzü olarak bu düzeyde bir turizm sektörü başarısı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının önünde en temel sorun olarak duran dış tasarruf ihtiyacını da çözecek, bir başka ifadeyle cari işlemler açığı sorununu ortadan kaldıracak, sektörün işsizliğin azaltılmasına yaptığı katkıyı çok daha yukarılara taşıyacak ve sektörün ileri geri bağlantıları üzerinden ekonomimizin diğer sektörlerine de çok önemli ilave katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sektörün, tüm paydaşlarıyla ülke kalkınmasına bu katkıyı sağlamak için heyecanla göreve hazır olduğunu vurgulayan Narin, "Bu çerçevede Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, turizmde yatırım ortamının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve uluslararası yatırımcıları yeniden Türk turizmine çekilmesi amacıyla çalışmalarına devam edecektir ve 2018 yılında bu maksatla bir dizi önemli tanıtım ve temsil faaliyetini gerçekleştirecektir." dedi.

Narin, kalkınmanın taşıyıcı sektörü olarak turizme, devletin güçlü desteğinin devam edeceği inancıyla 2018 yılının turizm sektörü ve Türkiye için istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir yıl olmasını temenni etti.