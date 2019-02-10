Turizmciler turist

İZMİR (AA) - Karadeniz ve Akdeniz bölgelerin faaliyet gösteren 300'ün üzerinde seyahat acentesinin temsilcileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İzmir'de ağırlandı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamada seyahat acentelerinin bulundukları bölge dışındaki turistik yerleri gezip deneyimlemeleri amacıyla etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Kentte 4 gün boyunca Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden gelen 300'ün üzerinde acentenin temsilcilerini ağırladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu hem destinasyonu tanımaları hem de buradaki acentelerle iş birliği yapma imkanı sağlayacak. İzmir, İstanbul ve Antalya'dan sonra kapasitesi yüksek bir ilimiz. Öncelikle iç turizmde daha sonra da dış turizmde İzmir'i hareketlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Benzer gezilerin Türkiye'nin genelinde süreceği bilgisini veren Bağlıkaya, "turist olmadan turizmci olunamayacağını" vurguladı.

Bağlıkaya, yeni bir yasal düzenleme hazırlığı içinde olunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığıyla beraber biz de çalıştık. Son haline geldi. Bakan Bey'e sunuldu. Bakan Bey'in incelemesinde. İnşallah yakın bir gelecekte sonuç çıkar. Eğer onaylanırsa tüketici dostu bir yasa. Türkiye'de bundan böyle yasal seyahat acentesiyle seyahat edenlerin endişeleri ortadan kalkacak. 1972'den beri kullanılan yasanın düzenlenmesi. Son derece çağdaş bir yasa yapıldı. Bunlarla şu anda yerli pazarda yurt dışından gelip ticari faaliyet gösteren portalları da yasa çerçevesinin içine aldık. Hiçbir boşluk bırakmadan 2019'dan sonra ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde yenilikçi bir yasa hazırlandı."

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer de tamamıyla İzmir'i içine alan bir destinasyonun ihtiyaç olduğunu belirtti. Gencer, "Kapadokya, GAP, İstanbul, Antalya-Fethiye, Karadeniz destinasyon turları var ancak İzmir turu diye bir şey yok. Önce iç turizmde harekete geçip yerli turiste yönelik bir İzmir destinasyonu hazırlıyoruz." dedi.

- "Bölgeyi bilmezseniz yeni turlar düzenleyemezsiniz"

Etkinlik kapsamında İzmir'e gelen acente temsilcileri kent merkezi, Çeşme, Alaçatı, Şirince, Selçuk, Ödemiş ve Urla'daki turistlik bölgeleri dolaştı.

Acente işletmecisi Bülent Erdoğan, organizasyon sayesinde bölgenin bilmedikleri yerlerini görme imkanı bulduklarını söyledi.

Gezinin yeni destinasyonlar oluşturmak için güzel bir fırsat olduğunu aktaran Erdoğan, "Bizim için yeni destinasyonlar açıldı. Önceden Efes-Pamukkale turu yapıyorduk onu bırakmıştık yeniden canlandırmayı düşünüyoruz. Alaçatı ve Birgi, hoşumuza gitti. Bölgeyi bileceksiniz ki ona göre yeni turlar düzenleyebileceksiniz. Kendiniz bölgeyi bilmezseniz yeni turlar düzenleyemezsiniz. O açıdan bu etkinlik çok faydalı oldu." dedi.

Kemer'den gelen Mehmet Akbaba da etkinlik sayesinde bölgeyi daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Hayal etmediğimiz güzelliklerle karşılaştık, İzmir'in farklı yönlerini görebildik. Gerçekten çok faydalı oldu. Şimdiden tüm arkadaşlarımız destinasyonu kafasında planlamaya başladı." diye konuştu.

Antalya'dan etkinliğe katılan Yakup Çatak ise organizasyon sayesinde acenteler arasında görüş alışverişi yapabildiklerini ve bölgeye yönelik yeni tur organizasyonları planlayacaklarını aktardı.

2019 yılının yaz rezervasyonları konusunda olumlu haberler aldıklarını aktaran Çatak, "2016 yılında bazı olumsuzluklar, bu tarihten sonra ise yeniden yukarı doğru bir yükseliş yaşandı. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder ve turizmimiz kalkınır." ifadelerini kullandı.