Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar yök Sakarya Ticaret Borsası somali Kuveyt samsun
TÜBİTAK desteği
TÜBİTAK desteği
Startup'lara yatırım
Startup'lara yatırım
Teşekkürler başkan
Teşekkürler başkan
Stajlar internette
Stajları internete taşıdı
Zam yok indirim var
Zam yok indirim var

Türk Telekom Çin ile ticarette yerel paraya geçti

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı.

Türk Telekom Çin ile ticarette yerel paraya geçti

Türk Telekom, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda iki ülke firmalarının ticaretinde üçüncü ülke parası yerine Türk Lirası ve Yuanın kullanılmasında öncü kuruluşlatdan olacak. Şirketin ithalat ödemelerinde Çin Yuanı kullanarak öncülük ettiği bu uygulamayla iki ülke firmalarının ticaretinde üçüncü ülke parası yerine Türk Lirası ve Yuanın kullanılmasının önündeki engellerin kalkmış olması sonucu gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapının pratik çerçevesi, Türk Telekom’un Çin firmaları ile yapacağı ticari işlemleri, üçüncü ülke para birimi mecburiyeti olmadan yerel para ile yapılmasına imkân sağlıyor.

Uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülke ve şirket, maliyet avantajı ve daha düşük risk nedeni ile ikili sözleşme ve ödemelerinde yerel para birimlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası, ikili ticarette yerel paranın kullanılması amacıyla ihtiyaç duyulan teknik altyapıyı oluşturdu.

Çinden teknoloji ürünleri alımında yerel para

Türk Telekom, bu altyapıyı etkin bir şekilde kullanarak, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji ürünlerinde yerel para üzerinden ödemelere başladı. Yerel para cinsinden ilk ticari işlemlerin tamamlaması, ikili ticari ilişkilerde üçüncü para birimlerine bağımlılığın azaltılması vizyonu doğrultusunda yeni bir aşama olarak önem arz ediyor. Türk Telekom’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceliklendirdiği temel ekonomi politikaları ile uyumlu şekilde planlanan bu önemli açılımı, 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan, “ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli yüksek ülkelerle karşılıklı yerel para birimlerinin kullanımının özendirilmesi” hedefi kapsamında hayata geçirildi.

Makroekonomik politikalara destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir süredir yerel para cinsinden ticaret için çok geniş kapsamlı görüşmelerin devam ettiğini aktaran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Bu görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin Yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makroekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom ÇinTürk Telekom YuanTürk Telekom Yerel Para Ile Ticaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.