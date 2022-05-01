Türkiye'de yazacak

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak Türkiye Gazetesi’nde günlük ekonomi yazılarına başlıyor.

Ekonomi gazeteciliğinin tecrübeli ismi Celal Toprak yazılarında iş dünyası kulisleri, ekonomi dünyasındaki ilginç olaylar, sosyal sorumluluk projeleri, yeşil ekonomideki son gelişmeler gibi konuları ele alacak.

İhracatçı birliklerindeki gelişmeler ile oda ve borsaların çalışmalarına da yer verilecek yazılarda sivil toplum örgütlerinin yaptıkları çalışmalara da destek verilecek.

Celal Toprak daha önce de çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmış ve bir çok ödüller almıştı.

CELAL TOPRAK ÖZGEÇMİŞ

Gazeteciliğe üniversite yıllarında Ankara’da Son Havadis ve Günaydın’da çalışarak başladı. Ekonomi sayfalarının ortaya çıkması ile birlikte bu alana geçti. İlk ekonomi gazetecileri arasında yer aldı. Türk Haberler Ajansı ve ANKA Haber Ajansı’nda çalıştı. Daha sonra Bulvar ve Tercüman Gazetesi’nin ekonomi servislerinde çalıştı.

Sabah Grubu'nda Bugün Gazetesi’nde ekonomi müdürlüğü görevini üstlendi. Türkiye’nin ilk tabloid gazetesi Gün’de ekonomi alanında köşe yazdı.

Sonrasında Akşam Gazetesi’nin çıkaran ekipte yer aldı. Bu gazetede ekonomi müdürlüğü ve ekonomi yazarlığı yaptı. Bu sırada Expo’da tv programlarına başladı. Gazete Ege’nin İstanbul temsilciliğini yaptı.

Daha sonra Doğan Medya Grubu bünyesindeki Son Havadis ve Gözcü gazetelerinde ekonomi müdürlüğü ve yazarlığı yaptı. Bu sırada Cem Radyo'da Kent ve Yaşam programı ile daha yaşanabilir kentler için yayın yaptı.

Bu sırada yeniden yayın hayatına giren Tercüman Gazetesi’ne transfer oldu ve ekonomi müdürlüğün ve köşe yazarlığı yaptı.Tercüman Gazetesi’nin Bugün Gazetesi adı ile devam ettiği dönemde de yine gazetede ekonomi müdürü görevini sürdürdü.

Bu sırada İzmir merkezli Gözlem Gazetesi’nin İstanbul Temsilciliği’ni de yürüttü. Aralık 2018 itibariyle de TGRT Haber’de Ekonomi Müdürü ve programcı olarak başladı. Halen bu görevini sürdüren Celal Toprak TGRT Haber’de yayınlanan İş Dünyası programı ile aynı adı taşıyan aylık bir ekonomi dergisini Kasım 2021 itibari ile çıkarmaya başladı. İhlas Medya Grubu’nda çıkan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Celal Toprak derginin yeşil ekonomi konusunda uzmanlaşacağını bildirdi.

Meslek örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde aktif görevler alan Celal Toprak, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Başkanlığı’nı yapıyor. Bir dönem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde Genel Sekreterlik yaptı.

Ayrıca Tv ve radyo programlarından yola çıkarak hazırlanan kent ve yaşam ödülleri ile yeşil ekonomi ödülleri konusunda destek veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) Başkanlığı görevini yürütüyor. Bu dernek aynı zamanda Güveniler Ürün Platformu ve Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nda bünyesinde bulunduruyor.

Celal Toprak birikimini üniversite öğrencileri ile paylaşıyor. Bugüne kadar İstanbul ticaret Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde meslekle ilgili dersler verdi.

Celal Toprak evli ve bir çocuk babasıdır.