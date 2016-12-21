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Türkiye'de yüzde 10 büyüdük

HP Türkiye Genel Müdürü Akdede: - "HP Türkiye olarak yüzde 10 büyüdük. Buradaki en önemli kriter yatırımlarımızı hep arttırmamız, daha farklı kategorilere yönelmemiz" - " HP'nin Türkiye'deki pazar payı yüzde 24, kurumsal ürünlerdeki pazar payı yüzde 47, yazıcılarda ise yüzde 39"

Türkiye'de yüzde 10 büyüdük

İSTANBUL (AA) - HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, "HP Türkiye olarak yüzde 10 büyüdük. Buradaki en önemli kriter yatırımlarımızı hep arttırmamız,daha farklı kategorilere yönelmemiz." dedi.
HP'nin 3 yeni ürünü için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Akdede, International Data Corporation'ın (IDC) son çeyrek açıklamalarına göre, HP'nin Türkiye'deki pazar payının yüzde 24 kurumsal ürünlerdeki pazar payının yüzde 47 ve yazıcılardaki pazar paylarının ise yüzde 39 olduğunu söyledi.
Akdede, "Yaptığımız ürünlerin inovasyon, tasarım, şıklık, verimlilik ve yeni nesile hitap edecek mobil ürünler olması önemli. Şu anda dünyada yüzde 30'lara varan mobil çalışan var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 50'ye varan bir mobil çalışan beklentisi var. Bizim de ürünlerimizi bunlara göre değiştirmemiz, geliştirmemiz, farklı ve daha tercih edilir kılmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Türkiye'deki iş istasyonlarında HP'nin pazar payının yüzde 50 olduğunu belirten Akdede, şunları kaydetti:
"Buradaki en önemli görevimiz sadece pazar payını artırmak değil pazarı genişletmek. Çünkü çok farklı kullanım alanları var. Eğer ülkeler ekonomilerinin büyümesini istiyorlarsa teknolojinin her uzvunun çok doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Kamudan KOBİ'ye ve büyük işletmelere kadar. İşte iş istasyonları burada devreye giriyor. Tasarım, yaratıcılık, hız ve iş geliştirenler için iş istasyonları çok önemli. Türkiye'de bütün karışıklıklara, ekonomik ve politik zorluklara rağmen çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.Teknoloji artık gelişip büyümek isteyen, işine yatırım yapmak isteyen, ekonomisini büyütmeye çalışan her hükümetin önceliği haline geldi. O yüzden biz de bunu büyük bir şans olarak görüyoruz."

- "Teknoloji ve dünya çok hızlı değişiyor"

HP Türkiye olarak yüzde 10 büyüdüklerini kaydeden Akdede, "Sektörü fark etmeksizin tüm firmalar, çalışanlarına mobilite, ergonomi ve kolay kullanım koşullarına göre tasarlanmış teknolojiler sunarak üretkenliklerini artırıyor, maliyetlerini düşürüyor, iş dünyasında rekabette avantaj elde edebiliyor" diye konuştu.
Toplantıda HP'nin yeni ürünleri olan HP Elite x3, HP Elite Slice ve HP Z2 Mini tanıtıldı.
HP Elite x3, Windows 10 mobile'lı, uygun dock'larla birlikte kullanıldığında phablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarın kullanım deneyimlerini tek cihazda buluştururken, kullanıcıların üretkenlik için kilit öneme sahip uygulamaları bu farklı cihazlardan sorunsuzca çalıştırmalarına imkan tanıyor.
HP Elite Slice ise kullanıcılarına tercihlerine göre bir masaüstü bilgisayar oluşturma imkanını tanıyor. Çok yönlülük, performans ve kurumsal seviyede güvenlik bir araya gelerek çalışanlar arasında daha fazla üretkenlik ve ekip çalışması sağlarken çalışma alanlarını ve çalışma tarzlarını dönüştürüyor. Ultra seviyede küçük olmasına rağmen büyük performans sunan mini bilgisayar yalnızca 6.5 inç (16,51cm) x 1.38 in. (3,5cm) x 6.5 inç (16,51cm) boyutlarında ve 1,04kg ağırlığa sahip. HP Z2 Mini iş istasyonu da performans ve iş kritik güvenilirlikten fedakarlık yapmak istemeyen, bununla birlikte daha küçük donanımlara ihtiyaç duyan Computer Aided Design (CAD) kullanıcıları için tasarlandı.

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HP Türkiye Genel Müdürü Filiz AkdedeHP
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