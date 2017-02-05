Türkiye MARKAlaşıyor

ANKARA - MEHTAP YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurum (TÜRKPATENT) verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son 14 yılda ekonomi başta olmak üzere, bir çok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Özlü, sınai mülkiyetin de bu gelişmelerden payını aldığını söyledi. Teknoloji kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye'nin, fikri ve sınai mülkiyet haklarına odaklandığını vurgulayan Özlü, son dönemde bu konudaki bilincin arttığına işaret etti.

Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumuna 2016 yılında yapılan marka başvuru sayısının, 94 bin 575'i yerli olmak üzere toplam 107 bin 176'ya ulaştığını kaydetti. Yerli marka başvurularındaki artışa dikkati çeken Özlü, geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranının yüzde 87 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Patent başvuru sayısının 6 bin 445'i yerli, 10 bin 333'ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin 778'e yaklaştığının altını çizen Özlü, "Yerli patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 17, toplam patent başvuruları yüzde 20 arttı. Genel olarak yerli patent başvuru oranı ise yüzde 38,4 oldu." diye konuştu.