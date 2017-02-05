Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL ekonomi
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Türkiye MARKAlaşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, TÜRKPATENT'e 2016 yılında yapılan marka başvuru sayısının 94 bin 575'i yerli olmak üzere 107 bin 176'ya ulaştığını bildirerek "Geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye MARKAlaşıyor

ANKARA - MEHTAP YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurum (TÜRKPATENT) verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de son 14 yılda ekonomi başta olmak üzere, bir çok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Özlü, sınai mülkiyetin de bu gelişmelerden payını aldığını söyledi. Teknoloji kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye'nin, fikri ve sınai mülkiyet haklarına odaklandığını vurgulayan Özlü, son dönemde bu konudaki bilincin arttığına işaret etti.
Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumuna 2016 yılında yapılan marka başvuru sayısının, 94 bin 575'i yerli olmak üzere toplam 107 bin 176'ya ulaştığını kaydetti. Yerli marka başvurularındaki artışa dikkati çeken Özlü, geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranının yüzde 87 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Patent başvuru sayısının 6 bin 445'i yerli, 10 bin 333'ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin 778'e yaklaştığının altını çizen Özlü, "Yerli patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 17, toplam patent başvuruları yüzde 20 arttı. Genel olarak yerli patent başvuru oranı ise yüzde 38,4 oldu." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.