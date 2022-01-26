FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, geliştirdiği inovatif ürünlerle bireylerin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Insha Ventures tarafından hayata geçirilen NakitBasit ile kullanıcılar artık nakde ihtiyaç duyduğu her an ATM’ye gerek kalmadan zincir marketlerden, perakende satış noktalarından, fatura ödeme merkezlerinden veya para transfer merkezlerinden cep telefonları aracılığıyla hesabında bulunan parayı çekebilecek.

FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, yeni nesil finansal teknoloji ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Insha Ventures’ın yeni FinTech markası NakitBasit; zincir marketlerden perakende mağazalara, fatura ödeme merkezlerinden para transfer merkezlerine çok sayıda noktayı adeta ATM’ye dönüştürüyor. Türkiye’de bir ilk olan uygulama üzerinden kullanıcılar kasalarda cep telefonları aracılığıyla hesabında bulunan parayı çekebilirken, önümüzdeki dönemde para yatırma ve fatura ödemenin yanı sıra para transferi de gerçekleştirebilecek.

“Hedef ilk etapta 10 bin noktayı aşmak”

Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, NakitBasit’i şu ana kadar Türkiye genelinde 72 ilde ve 1.172 noktada kullanıma sunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Insha Ventures olarak 9 FinTech girişimimizden biri olan, ATM’lere bir alternatif olarak geliştirdiğimiz NakitBasit’i hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. NakitBasit ile ilk etapta kullanıcılar, entegrasyonları tamamlanan Çağrı Market, Biçen Market, Föy Fatura, PayPorter, BPN, Elekse ve Fatura Vizyon şubelerinden Albaraka Türk’te bulunan mobil bankacılık hesaplarından para çekme işlemi gerçekleştirebilecek. Bunların yanı sıra hali hazırda Param, EnPOS, EPGİS, Birleşik Ödeme ve POS AŞ’nin de dahil olduğu iş ortaklarımızın sayısını ilerleyen süreçte artıracağız. NakitBasit para yatırma, fatura ödeme, yurt içi & yurt dışı para transferi gibi pek çok bankacılık hizmetini de kapsayacak. NakitBasit’te ana hedefimiz öncelikle ATM gibi hizmet verecek 10.000 noktayı aşmak. Türkiye’nin en geniş ATM ağına sahip olan bankasının toplamda yaklaşık 7.300 ATM’si olduğu düşünüldüğünde, NakitBasit ürünümüzün henüz 1. yılını tamamlamadan bu rakamlara ulaşabiliyor olması potansiyelini ortaya koyuyor. FinTech ekosisteminin lider kurucularından biri olarak ekosistemin gelişimine öncülük etmeyi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle hem ekosistemi desteklemeyi hem de bireylerin ve startup’ların hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.”

“Bankalar için maliyetten tasarruf, iş ortaklarımız için kazançlı bir model”

NakitBasit Satış ve Büyüme Kıdemli Yöneticisi Kutluhan Şabik de bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin etkisiyle nakit kullanımı her ne kadar zaman içinde gerileme eğiliminde olsa da nakde hızlı erişim ihtiyacının devam ettiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Türkiye’de ATM sayıları son yıllarda ortalama yüzde 1-3 oranında gerilerken, ortak ATM’lerden para çekme tutarının ise arttığını görüyoruz. Ayrıca 2018 yılı Ocak ayında yüzde 3,3 olan ortak ATM kullanım oranının 2020 yılı Ocak ayında yüzde 12,3’e yükseldiğini gözlemliyoruz.” Tüm bunlara ek olarak 1 ATM’nin toplam ortalama maliyetinin 10 yıllık yaşam döngüsü süresince ortalama 65 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Şabik, şunları söyledi: “NakitBasit olarak bizler verimi düşük, yatırım maliyeti yüksek, operasyonel gideri fazla olan ATM’lere birer alternatif oluşturuyoruz. Ortak ATM’lerde komisyon ücretleri çekilen tutara göre ortalama 1,64 TL ile 7,07 TL arasında değişirken, NakitBasit’te yapılan işlemlerde tutardan bağımsız sabit 3 TL komisyon ücreti bulunuyor. Kullanıcı, uygulama içerisinde giriş yaptığı banka hesabından en az 50 TL en çok ise 500 TL arasında belirtilen farklı tutarlar üzerinden para çekimi yapabiliyor.” Uygulamanın bireylerin hayatını kolaylaştırmanın yanında hem bankalar hem de iş ortakları için avantajlı bir model olduğunun altını çizen Şabik “Bankalar tek bir entegrasyonla ATM sayılarını artırabilirken, müşterilerinin nakit ihtiyacını anında karşılayabiliyor ve ATM yatırım ve operasyonel maliyetlerinden de tasarruf sağlıyor. İş ortaklarımıza ise yeni müşteri kazanımının yanında nakit yönetim kolaylığı ve komisyon geliri paylaşımıyla kazançlı bir model sunuyoruz. Bunlara ek olarak yıl sonunda açıklanan Dijital Banka Yönetmeliği’ndeki mevzuata uygun olarak ülkemizde yeni faaliyete geçecek dijital bankaların da fiziksel ATM ihtiyaçlarını karşılamayı umuyoruz. Yakın gelecekte NakitBasit ile kullanıcılar dijital cüzdanlardan da para çekilebilecek” dedi.

NakitBasit uygulaması nasıl çalışır?

NakitBasit uygulamasını App Store / Google Play’den indiren kullanıcılar, üye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra en yakın NakitBasit noktasını harita üzerinden veya bulunduğu konuma en yakın yerler arasından seçebiliyor. İşlem yapmak istediği bankayı seçiyor, mobil bankacılık bilgileriyle TL hesaplarına erişim sağlıyor, işlem yapmak istediği tutarı seçiyor, uygulama üzerinden verilen işlem barkodunu kasa görevlisine göstererek çekmek istediği tutarı teslim alıyor. NakitBasit ile para çekmek işte bu kadar basit!