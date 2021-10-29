Türkiye’nin en iyisi

ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report, Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 sıralamasını açıkladı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de ilk, dünyada ise 287’nci sırada yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi sıralama kapsamında alanlara göre hazırlanan listelerdeyse en iyi dereceyi 97’incilikle fizik alanında elde ederek dünyada ilk 100’de yer aldı.

ABD merkezli US News & World Report’un hazırladığı önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 sıralamasında bu yıl 90’ı aşkın ülkeden 1.750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri, yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi, bu kriterler arasında farklı oranlarda yapılan analize göre 100 üzerinden 60 puan alarak dünyada 287’nci olurken, Türkiye’de zirvedeki konumunu korudu.

FİZİKTE İLK 100

US News, Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71.7 puanla yerleştiği 97’ncilikle fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

ABD ÜNİVERSİTELERİ İLK SIRALARDA

US News’un bu seneki listesinde, önceki yıllarda olduğu gibi ABD üniversiteleri öne çıktı. Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası’nda ilk sırada İsviçre’den ETH Zürih, Asya’da ise Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.

13 KRİTERDE ANALİZ

US News’un yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyle:

Global araştırma saygınlığı (%12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (%12,5), yayınlar (%10), kitaplar (%2,5), konferans bildirileri (%2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (%10), toplam atıflar (%7,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın sayısı (%12,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı (%10), uluslararası işbirlikleri (%5), uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar (%5), en çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın sayısı (%5) ve en çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın oranı (%5) .