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TÜRKTOB Başkanı Yılmaz oldu

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kamil Yılmaz getirildi. TÜRKTOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen 9'uncu Olağan Genel Kurulunda seçilen...

TÜRKTOB Başkanı Yılmaz oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kamil Yılmaz getirildi.
TÜRKTOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen 9'uncu Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.
Toplantıda alınan karara göre, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz olurken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aykut Hacıoğlu ve üyeler Gürsel Tanrıver, Savaş Akcan, Cahit Özer ve Miktat Olgun olarak belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Yılmaz, "Hizmetleri için Sayın Yıldıray Gençer'e teşekkür ediyorum, bundan sonra da beraber çalışacağız. Hizmet dönemimiz boyunca tohumculuk sektörü için en etkin çalışmaları yapmaya, sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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TÜRKTOBKamil Yılmaz
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