Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

TÜROB'un ikinci ismi Hediye Güral Gür oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) yeni genel sekreteri Hediye Güral Gür olurken, Ayhan Hacıbektaşoğlu da birliğin yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre birliğin genel sekreteri değişirken,...

TÜROB'un ikinci ismi Hediye Güral Gür oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) yeni genel sekreteri Hediye Güral Gür olurken, Ayhan Hacıbektaşoğlu da birliğin yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.
TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre birliğin genel sekreteri değişirken, yönetim kuruluna da yeni bir üye geldi.
TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Uygar Koçaş'ın otel değişikliği nedeniyle TÜROB'daki görevlerinden ayrılması sonrasında tüzük gereği, birlik, bu göreve Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür'ün atanmasına oybirliği ile karar verdi. Ayrıca Ayhan Hacıbektaşoğlu da TÜROB'un yeni yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Hediye Güral Gür, Yeditepe MBA-İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı.
Kütahya Porselen İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevini 1999 yılında üstlenen Gür, şu anda NG Tasarım Otelcilik ve Turizm AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
İngilizce bilen Gür, aynı zamanda NG Eğitim Vakfı, Skal, One Derneği, Chaine Des Rotisseurs ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor.
Ayhan Hacıbektaşoğlu ise 1991 yılında Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini bitirdikten sonra, Amerika'da İngilizce eğitimini tamamladı. 1997-2001 yılları arasında turizm seyahat acentesi işleten Hacıbektaşoğlu, 2001 yılından itibaren aile şirketi olan Barın Otelde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TUROBHediye Güral Gür
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.