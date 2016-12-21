TÜROB'un ikinci ismi Hediye Güral Gür oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) yeni genel sekreteri Hediye Güral Gür olurken, Ayhan Hacıbektaşoğlu da birliğin yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre birliğin genel sekreteri değişirken, yönetim kuruluna da yeni bir üye geldi.

TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Uygar Koçaş'ın otel değişikliği nedeniyle TÜROB'daki görevlerinden ayrılması sonrasında tüzük gereği, birlik, bu göreve Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür'ün atanmasına oybirliği ile karar verdi. Ayrıca Ayhan Hacıbektaşoğlu da TÜROB'un yeni yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Hediye Güral Gür, Yeditepe MBA-İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Kütahya Porselen İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevini 1999 yılında üstlenen Gür, şu anda NG Tasarım Otelcilik ve Turizm AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

İngilizce bilen Gür, aynı zamanda NG Eğitim Vakfı, Skal, One Derneği, Chaine Des Rotisseurs ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor.

Ayhan Hacıbektaşoğlu ise 1991 yılında Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini bitirdikten sonra, Amerika'da İngilizce eğitimini tamamladı. 1997-2001 yılları arasında turizm seyahat acentesi işleten Hacıbektaşoğlu, 2001 yılından itibaren aile şirketi olan Barın Otelde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.