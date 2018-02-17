TÜRSAB seçime gidiyor

TÜRSAB'da (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) yaptığı önemli çalışmalarla adını duyuran, TÜRSAB seçimleri öncesi Gazeteci'ın konuğu oldu. Kanal Ekonomi stüdyolarında Celal Toprak'ın sorularını cevaplayan Tansu Demir, TÜRSAB seçimlerinin 24-25 Şubat'ta gerçekleşeceğini söyledi.Celal Toprak'ın mevcut TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy aday olma ihtimaline ilişkin yönelttiği soruya Tansu Demir şu yanıtı verdi:- Bence aday olmaz. Çünkü adaylığını açıklamadı.Ancak birlikte hareket ettiği Çetin Bey(Çetin Gürcün) ve Davut Bey(Davut Günaydın) öne çıkan isimler. Bu iki isim adaylık için ön plana çıkıyor.Değişim Hareketi ve projelerden bahseden Demir bu konuda şunları söyledi:- Kimseyle polemiğe girmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz.Biz 2016 krizini en sert yaşayan sektörüz.Biz kredilerden faydalanamadık. Binlerce turizm emekçisi farklı sektörlere geçmek zorunda kaldı. Seçimlerde İddialıyız yüzde 60 civarında bir oy bekliyoruz. Bizim başkan adayımız Firuz Bağlıkaya fark yaratıyor,3 dili ana dili gibi hakim... Ülkemize Kzeyli ülkelerinde turist getiriyor. Bu turistler iyi harcama yapıyor. Alanya ve Antalya havzasında bölge halkı bu çalışmalardan ekmek yiyor. Sektörde başarısı net olan bu ismi başkan yapmak önümüzü açar. Ben herkesi seçimlerde oy kullanmaya davet ediyorum. Gelin işinize sahip çıkın. Sektöre sahip çıkın.