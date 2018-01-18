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TÜSİAD’ın ismi değişti

TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nun gündemi kapsamında, TÜSİAD’ın açık isminin “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesine karar verildi.

TÜSİAD’ın ismi değişti

TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nun gündemi kapsamında, TÜSİAD’ın açık isminin “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesine, derneğin kısaltması olarak kullanılan TÜSİAD markasının korunmasına oy birliğiyle karar verildi.
TÜSİAD’ın 48. Olağan Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul gündemi kapsamında, TÜSİAD'ın isim açılımında değişikliğe gidildi.
TÜSİAD’ın açık isminin “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesine, derneğin kısaltması olarak kullanılan TÜSİAD markasının korunmasına oy birliğiyle karar verildi.
Bu değişiklik ile birlikte derneğin kısaltması olan “TÜSİAD” markası kullanılmaya devam edilecek.
Genel Kurul gündeminde bu değişiklik önerisine ve gerekçesine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
“Tüzüğümüzün 2. Maddesi’ndeki amaçlarımız arasında kadın-erkek eşitliğini gözetmek amacı bulunmakta ve derneğimiz bu amaç doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Derneğimizin adında geçen 'işadamları' kelimesinin, tüm üyelerimizi kapsayacak, dernek amaç ve faaliyetleri ile eşgüdümlü olacak ve 21. yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde 'iş insanları' olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Bu isim değişikliği derneğimizin kısaltması olan TÜSİAD markasının kullanımında bir değişikliğe yol açmayacaktır.”
Bu arada, 2017 yılında 117 yeni üyenin katılmasıyla TÜSİAD’ın üye sayısı 634’e yükseldi. İSTANBUL (AA) -

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TÜSİADIsim DeğişikliğiTÜSİAD Markasının Korunmasına Oy Birliğiyle Karar Verildi
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