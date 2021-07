Uber Bodrum'da

ARTIK TURİZMİN BAŞKENTİ BODRUM’DA

Teknoloji platformu Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bodrum’da da faaliyet göstermeye başlıyor. Artık Bodrumlular ve Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistler 16 Temmuz tarihi itibariyle Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecekler.

Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra yeşil ve mavinin buluştuğu Bodrum’da sarı taksilerle hizmet vermeye başlayarak Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber olarak 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük şehirde sarı taksilerle faaliyet göstermeye başladık. Uber Taksi hizmeti şimdi de Bodrum’da açılıyor. Uber teknolojisinin, hem Bodrumlular, hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Mayıs ayından itibaren sürdürdüğümüz ve büyük ilgi gören UBERAŞI kampanyamıza Bodrum’daki hastaneleri de dahil ettik.” dedi.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü taramaları ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor. Uber, uygulamasını kullanan tüm yolcu ve sürücülerle, daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla, her yolculuk öncesinde uygulama üzerinden maske kullanıp kullanmadıklarını teyit ediyor.

Uber Bodrum'a gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına Bodrum’da 40 TL’ye kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ediyor. Tüm Uber kullanıcıları MERHABABODRUM kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.

Uber’in Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı aşı kampanyası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’da da geçerli olacak. Uber kullanıcıları UBERAŞI koduyla Bodrum’da Covid-19 aşısı yapılan bütün özel ve devlet hastanelerine gidiş dönüşte 40TL’ye kadar 4 ücretsiz yolculuktan faydalanabilecekler. Ücretsiz yolculuk kodunu kendiniz veya aşı olacak bir yakınınız için kullanabilirsiniz.

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne MERHABABODRUM ve UBERAŞI promosyon kodlarını girerek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Uber uygulaması nasıl çalışır:

1. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin

2. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve seyahatinizi isteyin

3. Taksiyi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin.

Uber Hakkında:

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün 66 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlayan global bir teknoloji platformudur. Uber’in misyonu şehir ulaşımını geliştirmektir. Uber 2010 yılında basit bir sorunu çözmek için ortaya çıktı: Tek bir tuşa basarak nasıl yolculuk yapılabilir? O günden bugüne, 15 milyardan fazla yolculuk yapılarak, Uber insanları gitmek istedikleri yere yakınlaştıran çeşitli ürünler geliştirmeye devam etmiştir. Uber, insanların, yemeklerin, eşyaların şehirlerde nasıl taşındığını değiştirerek dünyaya ulaşımda yeni imkanlar yaratan bir platform haline gelmiştir.